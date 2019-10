Kronach vor 1 Stunde

Fahndung

Mitwitzer Raubmord erneut bei "Aktenzeichen XY ungelöst"

Der 61-jährige Norbert Ottinger wurde vor fast 13 Jahren in seinem Einkaufsmarkt in Mitwitz brutal ermordet. Bis heute konnte der Täter nicht gefasst werden. Nun wenden sich die Ermittler erneut über das Fernsehen an die Öffentlichkeit.