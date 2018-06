Mitwitzer Hausbesitzer bekommen Geld

Abhängig von Haushaltslage







Grünes Licht gab der Marktgemeinderat einstimmig für die Einführung des Förderprogramms zur Gebäudevitalisierung im gesamten Gemeindebereich. Laschka stellte ausführlich die Richtlinien vor. Zweck der Förderung sei die Erhaltung und Erneuerung des privaten Gebäudebestandes. Die Höhe der möglichen Zuschüsse liegt bei bis zu 20 Prozent der förderfähigen Kosten je Einzelobjekt, maximal allerdings bei 10 000 Euro Da die Übernahme von Beratungsleistungen durch ein Fachbüro bis zu einer Höhe von maximal 500 Euro durch die Marktgemeinde übernommen wird, konnte der Bürgermeister an der Sitzung auch den gebürtigen Mitwitzer Architekten Johanns Wenzel vorstellen, der hierfür als Partner für Beratung und Prüfung der Förderanträge zur Verfügung steht. Festgelegt wurde, dass der Jahres-Etat des Förderprogrammes 100 000 Euro beträgt und abhängig von der Haushaltslage der Marktgemeinde eine Laufzeit von fünf Jahren hat.Ohne große Diskussion beschloss der Marktgemeinderat einstimmig die Ersatzbeschaffung eines TSF für die Freiwillige Feuerwehr Steinach a.d. Steinach, dessen jetziges Einsatzfahrzeug mit 33 Jahren das älteste im Gemeindebereich ist. Zu den Gesamtkosten von rund 86 500 Euro entfällt auf die Gemeinde ein Anteil von rund 54 000 Euro, da sich neben dem staatlichen Zuschuss von 24 000 Euro auch der Feuerwehrverein Steinach bereit erklärt habe, die Anschaffung und Ausrüstung finanziell zu unterstützen. Die Übergabe des neuen Fahrzeuges werde dann Mitte 2019 erfolgen.Bürgermeister Hans-Peter Laschka CSU ) informierte über den Einbau von elektronischen Wasserzählern mit Funkmodul. Dadurch sei das Ablesen der Verbrauchsdaten durch Funkübertragung ermöglicht. Ergänzend hierzu erklärte Wasserwart Nils Konradi, dass der Austausch der Zähler bei Ablauf der Eichzeit erfolgen soll. Die betroffenen Grundstückseigentümer werden von der Gemeinde schriftlich informiert. Die Kosten für die Umrüstung betragen zwischen 200 und 300 Euro und müssen von den Hausbesitzern übernommen werden. Ein Widerspruch ist möglich.Nicht ermittelt werden konnten laut Bürgermeister die Verursacher von Sachbeschädigungen im Bereich des Schlossparkes.Bei den Bürgerfragen brachte Peter Schneider zum wiederholten Male die Verkehrssituation im Bereich der Montessorischule zur Sprache. Er kritisierte hierbei die Anfahrten der Busse und Privat-Autos.Wie Bürgermeister Laschka betonte, werden ab Herbst die Schulbusse nicht mehr vor die Schule fahren, sondern im Bereich Neundorf halten. Anschließend würde es dann auch die Möglichkeit geben, versetzte Hindernisse für Autos zu errichten.Einstimmig verabschiedete der Marktgemeinderat Mitwitz den Haushalt 2018, der ein Gesamtvolumen von 7 488 700 Euro ausweist (Vorjahr 6 625 500).Laut Kämmerer Clemens Wicklein sieht der Etat Investitionen in Höhe von 1,43 Millionen Euro Euro vor. Die wichtigsten Maßnahmen sind der Grunderwerb für das Baugebiet mit einem Teilbetrag von 300 000 Euro, der Breitbandausbau mit 400 000 Euro, die Sanierung der ehemaligen Schule mit 170 000 Euro sowie die Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 322 000 Euro. Eine Kreditaufnahme für das Jahr 2018 ist nicht vorgesehen. An Tilgungsleistungen sind im Haushalt 383 200 Euro zu leisten. Zur Verschuldung führte der Kämmerer aus , dass sich dieVerbindlichkeiten des Marktes Mitwitz zum 31. Dezember 2017 auf 4,02 Millionen Euro Euro belaufen.Wie in den Vorjahren bleiben die Gewerbesteuereinnahmen kaum exakt planbar und wurden mit 500 000 Euro zurückhaltend festgelegt.Für die Kinderbetreuung ist durch die gesetzlichen Vorgaben vom Markt Mitwitz ein Betrag in Höhe von 1,03 Millionen Euro zu entrichten. Damit übersteigen die Kosten erstmals die Millionengrenze.Neu zu berücksichtigen sind auch Mittel für den Betrieb des Kinderhortes ab dem Schuljahr 2018/19. Im Vorjahr wurde für die Kinderbetreuung ein Ansatz von 769 100 Euro eingestellt. Das ist abermals eine Steigerung um 263 400 Euro. Darunter fallen die Ausgaben für die Kindergartenkinder, die Kinderkrippenkinder als auch die Schlusszahlungen für das Jahr 2017. Die Eltern nehmen zunehmend das Angebot an, unter dreijährige Kinder in die Kinderkrippe zu geben.Zwangsläufig steigen dadurch die Kosten, zumal für diese Kinder ein erhöhter (doppelter) Fördersatz gilt. Hierzu erhält der Markt einen Zuschuss von rund 50 Prozent vom Freistaat Bayern und einen Bundeszuschuss für die Krippenkinder.Wie bereits im Vorjahr besuchen Mitwitzer Kinder den evangelischen Kindergarten in Mitwitz. Außerhalb des Gemeindegebiets werden die Mitwitzer Kinder zudem in zehn weiteren Kindertagesstätten betreut.