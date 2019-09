Mit viel Spaß wird das Herz trainiert

Aus den Lautsprechern des CD-Players erklingt flotte Musik. Währenddessen fangen zahlreiche Menschen an, sich im Gleichschritt zu bewegen. Wir befinden uns nicht etwa beim Aerobictraining, sondern bei der Herzsportgruppe Kronach, die von der Sporttherapeutin Annelott geleitet wird.

"Die Herzsportgruppe ist kein Verein, sondern eine Selbsthilfegruppe für Koronarkranke, die von der Herz-Landesarbeitsgemeinschaft München unterstützt wird", betont Organisator Roland Gottelt. Seit die Gruppe 2000 vom Mediziner Manfred Blinzler gegründet wurde, erfuhr sie immer mehr Zuwachs. Im Moment zählt sie insgesamt rund 50 Mitglieder. Ziel sei es, mithilfe von Gymnastik die Fitness und Beweglichkeit der Teilnehmer wiederherzustellen. Zudem erfolge auch eine psychische Heilung durch den Kontakt mit Gleichgesinnten.

Doppelte Sicherheit

Anders als bei normalen Sportvereinen sei es Pflicht, dass neben dem Trainer auch ein Arzt vor Ort ist. "Wir wollen schnelle Hilfe garantieren, falls es jemandem unwohl wird oder jemand stürzt", meint Siegfried Rosenbauer. Der Arzt nimmt gelegentlich auch selbst aktiv am Sport teil.

Die Teilnehmer erwartet jeden Donnerstag ein abwechslungsreiches Programm. "Jeder nimmt seine Arme nach oben zum Einatmen und nach unten zum Ausatmen", leitet Annelott die Sportler im Gymnastikteil an, der stets ohne Sportgeräte stattfindet. Zum Standardprogramm gehört auch das Schulterkreisen und das Knieanheben. Beim Belastungstraining werden schließlich die Leute aufgefordert, im Wechsel zu joggen und zu gehen, um die Ausdauer zu verbessern. Natürlich jeder so, wie er kann. Im Anschluss folgt eine Pulsmessung durch Rosenbauer zur Überwachung der Vitalwerte.

Anschließend steht der Höhepunkt der Stunde an: Für die "Spieleinheit" stellen sich die Sporttreibenden in Dreierreihen auf und werfen sich gegenseitig einen Gummiball zu.

Entspannung und Spaß

"Stellt euch vor, ihr lauft durch einen Wald, ihr geht an Bäumen vorbei und fühlt die Rinde", beginnt die Trainerin die Traumreise, die abschließend zum Entspannen einladen soll. Völlig gelöst sitzt die Gruppe auf der Holzbank der Turnhalle und lauscht den angenehmen Worten. Um die imaginäre Reise zu beenden, sollen die Herzsportler ihre Fäuste ballen und sich strecken, um ins Hier und Jetzt zurückzukommen.

Besonders hervorzuheben ist, dass bei der Herzsportgruppe der Spaß nie zu kurz kommt, sowohl während der Einheiten als auch am Ende beim Vorlesen aus einem Witzebuch. Schließlich ist die Stunde schon um und im Abschlusskreis, in dem sich alle an die Hand nehmen, wird zusammen das Motto "Herz intakt, Herz intakt!" gerufen.

Es stellt sich die Frage, welche Kriterien für die Mitgliedschaft in der Herzsportgruppe erfüllt sein müssen? "Jeder, der eine koronare Herzerkrankung mit operativem Eingriff hatte, kann entweder über den behandelnden Arzt oder die Rehaklinik Herzsport beantragen", erläutert Rosenberg. Wird dieser über die Rentenversicherung beantragt, so meist für sechs Monate, wohingegen die Genehmigung über einen Arzt für zwei Jahre erfolgt. Die Patienten können zudem auf eine Kostenübernahme durch die eigene Krankenkasse hoffen. In Kronach fällt jedoch ein kleiner Unkostenbeitrag an.

Neben der Gruppe 1, der sich Herzkranke jeweils donnerstags anschließen können, gibt es auch die

Gruppe 2, die Sport treibt. Dieser können sich laut Organisator Gottelt Menschen mit Lungenerkrankungen, Diabetes und Selbstzahler anschließen.

Zahlreiche Vorteile

Der Mediziner Rosenberger ist sich sicher: "Herzsport ist sehr förderlich für die körperliche Fitness und Ausdauer und darüber hinaus führt er zu mehr Gelassenheit des Patienten im Umgang mit seiner Krankheit." Vorteilhaft wäre es natürlich, wenn die Teilnehmer versuchen, die erlernten Übungen in ihren Alltag mit einzubauen. Und Gottelt fügt erfreut hinzu, dass eine Teilnahme auch soziale Vorteile haben kann: "Der Großteil der Sportler kommt selbst nach Jahren immer wieder gern zu uns, wir sind wie ein sozialer Treffpunkt, an dem natürlich auch schon zahlreiche Freundschaften entstanden sind." Ein weiteres Plus: Die Ausrichtung von gemeinsamen Feiern wie zu Nikolaus oder Ostern. Der Spaß soll nämlich trotz Krankheit und damit verbundenen Einschränkungen nicht zu kurz kommen.