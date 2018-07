Mit der Zauberformel zum Ausbildungsvertrag

Viel eigenes Engagement





Es war ein Stück Erfolgsgeschichte, das an der Kronacher Gottfried-Neukam-Mittelschule geschrieben wurde. Die Zauberformel "4+1" verhalf etwa 50 Prozent der Schüler zu einem Ausbildungsvertrag. 4+1, das ist keine Rechenaufgabe, sondern ein neues Modell, das individuell und berufsorientiert vier Tage Theorie und einen Tag Praxis vermittelt. Es richtete sich vor allem an die Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen noch keinen Ausbildungsplatz gefunden hatten. Und wer noch keinen Schulabschluss in der Tasche hatte, der konnte ihn im Zuge dieser Maßnahme nachholen und so seine Chancen für das Berufsleben verbessern.Schulleiterin Anita Dauer konnte ihr Glück kaum fassen: "Ich bin jetzt fast 40 Jahre an dieser Schule, aber so etwas hatten wir noch nie!" Grund für den Erfolg dieses neuen Modells waren nach ihren Worten aber vor allem die Schüler selbst. "Ein fester Wille und viel Disziplin waren bei allen vorhanden."Klassenlehrer Marco Hanft sprach zwar von keiner hundertprozentigen Erfolgsquote, aber von erfolgreichen Ergebnissen. Und die basierten nicht allein auf Praktika in den Betrieben, so Hanft. Individuell betreut wurden die Schüler durch den Sozialpädagogen Andreas Bär, durch die Berufseinstiegsbegleiterinnen Saskia Hoffmann und Julia Schwarz, Berufsberaterin Tina Langold und Koordinatorin Dominika Baier.Anita Dauer: "Aber es war auch viel eigenes Engagement gefordert. Die Schüler lernten zum Beispiel, wie man eine erfolgversprechende Bewerbung verfasst, einen positiven Eindruck beim Vorstellungsgespräch hinterlässt, oder welches die geeignete Ausbildung wäre."Finanziert wurde das Ganze zur Hälfte aus Mitteln der Agentur für Arbeit und zur anderen Hälfte von der Mittelschule selbst. Und was mit diesen Mitteln erreicht wurde, das zeigten die erfolgreichen Schüler bei der Abschlussveranstaltung. Sie erklärten in Kurzreferaten, wo sie ihre insgesamt 20 Wochen Praktikum absolviert hatten, wie es ihnen gefallen hat und was sie alles geleistet haben.So auch der 16-jährige Maximilian Reißig, der bei Elektro Kestel in Marktrodach seinen Ausbildungsvertrag unterschreiben konnte. Inhaberin Karin Rauh: "Maximilian ist pünktlich und zuverlässig. Wir suchen immer händeringend nach Personal und ich bin froh, dass ich jetzt einen neuen Lehrling habe." Er selbst grinst über das ganze Gesicht und verlässt die Schule mit einem lachenden und einem weinenden Auge. "Schule war schon schön, aber ich freue mich jetzt auch auf ein neues Abenteuer."