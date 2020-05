Es ist nicht leicht, Steinbach zu entkommen. Das liegt weder an den Fahrradwegen - die sind gut ausgebaut - noch an der Beschilderung. Nein, die Gemeinde ganz im Norden des Landkreises wirkt trotz ihrer Beschaulichkeit geschichtsträchtig. So, als hätte der Weg etwas zu erzählen - was er auch tut......