Minis reisen im Glauben um die Welt

Mit dem kultigen Ape-Rollermobil nach "Bella Italia" oder mit dem Flugzeug über den Teich in die USA; die Schönheit des Schwarzen Kontinents und die Geheimnisse des Reichs der Mitte erkunden oder doch lieber zuhause bleiben in "Good old Germany" - Eine ebenso aufregende wie spannende Welt-Reise unternahmen am Samstag die "Minis" aus Wilhelmsthal, Lahm, Zeyern, Kronach, Höfles, Friesen, Effelter, Oberrodach und Steinberg beim diesjährigen Ministrantentag der Pfarreiengemeinschaft Kronach. Auf dem Außengelände der Kronachtalhalle lernten dabei die Ministranten die Besonderheiten und Vielfalt des von der jeweiligen Kultur geprägten katholischen Glaubens in neun verschiedenen Ländern kennen.

Open-Air-Stationen

Der Tag begann mit einem Anspiel, bei dem das Motto "Glaube um die ganze Welt" vorgestellt wurde. Zu diesem Thema gab es an neun von den verschiedenen Pfarreien mit viel Fantasie gestalteten und betreuten Open-Air-Stationen jede Menge globale Infos sowie lustige und sportliche Spiele beziehungsweise kreative Workshops mit Wettbewerbscharakter. Allen Aufgaben gemein war, dass dabei nicht "nur" Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Konzentration gefragt war, sondern immer auch die Teamfähigkeit und der Zusammenhalt im Vordergrund standen.

Slalom-Lauf und Entenangeln

Dabei galt es beispielsweise, einen Slalom-Lauf mit einem Becher Wasser auf dem Kopf zu meistern, sich mit Brettern den Weg von einer Baumstammscheibe zur anderen zu bahnen sowie Zielgenauigkeit beim Murmeln-Werfen unter Beweis zu stellen. Exotische Gewürze mussten am Geruch oder Geschmack erkannt werden. Beim Maßkrugstemmen waren starke Arme gefragt, während es fürs Entenangeln einer ruhigen Hand bedurfte. Das Erkennen rückwärts abgespielter Lieder sorgte ebenso für manch fragende Gesichter wie das Schätzen der richtigen Anzahl eines mit kleinen runden Plätzchen gefüllten Glases. In Rekordgeschwindigkeit wurden Herzen aus Papier gefaltet. Äußerst knifflig gestaltete sich die Aufgabe, mit verbundenen Augen Buchstaben nachzumalen.

Gottesdienst zum Abschluss

Mit einem Gottesdienst endete der wieder einmal sehr gelungene Ministrantentag. Ein beeindruckendes Bild ergab sich, als zuvor alle teilnehmenden "Minis" in einem Zug in das Gotteshaus St. Pankratius Steinberg einzogen. Zelebriert wurde die Heilige Messe von Pater Waldemar Brysch zusammen mit Pastoralreferentin Sarah Maria Röck-Damschen, der auch die Hauptorganisation des Ministrantentags oblag. Zum Ende des Gottesdienstes verabschiedeten Pater Waldemar und Ministrantenbetreuer Joachim Reuther die beiden ausscheidenden Ministranten aus St. Pankratius, Jan Hofmann sowie Emelie Wich, mit einer Dank-Urkunde aus ihrem Dienst. Die herzerfrischende Heilige Messe wurde von der Sängerin Silvia Wachter mit modernen geistlichen Liedern fröhlich umrahmt.

Minis aus Friesen machten erneut das Rennen

Im Anschluss wurde das Geheimnis gelüftet, welche Gruppe den Ministrantentag für sich entscheiden konnte und somit die Wanderpokal-Siegerfahne übernehmen durfte. Die Fahne war als "Pokal" beim ersten Ministrantentag im Jahre 2007, damals in Lahm, geschaffen worden. "Titelverteidiger" waren die "Minis" aus Friesen, die vor zwei Jahren das Rennen gemacht hatten - und auch heuer waren die Ministranten aus dem Flößerort nicht zu schlagen, sodass sie die Wanderpokal-Siegerfahne auch die nächsten beiden Jahre behalten dürfen. Es folgten die Minis aus St. Johannes Kronach sowie St. Marien Höfles auf den Rängen Zwei und Drei. Aber auch alle anderen Gruppen zeigten hervorragende Leistungen und so waren sich schließlich alle einig "Hauptsache, wir waren dabei."

Der erlebnisreiche, mit wunderschönem Spätsommerwetter verwöhnte Tag klang mit einem geselligen Beisammensein und mit einem Zeltlager bei der Kronachtalhalle aus.

Teilnehmende Minis/Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Kronach: St. Peter und Paul Effelter (Station Deutschland), St. Georg Friesen (Station Italien), St. Marien Höfles (Station USA), St. Johannes Kronach (Station Russland), St. Ägidius Lahm (Station Afrika), Heilig Kreuz Oberrodach (Station China), St. Pankratius Steinberg (Station Panama), St. Josef Wilhelmsthal (Station Indien), St. Leonhard Zeyern (Station Kolumbien).