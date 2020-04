Nach tödlicher Messerattacke in Kronach: Polizei veröffentlicht wichtige Details

Seit über einer Woche ist der Täter auf der Flucht: In Kronach wurde ein 23-Jähriger mit einem Messer getötet. Die Kriminalpolizei Coburg bittet in diesem Fall, der sich am 4. April ereignete, erneut um Mithilfe bei der Fahndung nach dem nach wie vor flüchtigen Tatverdächtigen.

Dazu veröffentlicht die Polizei am Dienstag (14. April 2020) eine weitere Pressemitteilung. Darin schreibt die Kripo, dass der Fall am Mittwoch im Fernsehen behandelt wird: In der ZDF-Sendung Aktenzeichen xy wird der Fahndungsaufruf nach dem flüchtigen Täter erneut gezeigt. - und ist somit bereits der zweite Fall aus Franken in dieser Folge. Ein entscheidendes Puzzleteil zur Festnahme des Täters könnte ein weiteres Detail sein, dass die Polizei an diesem Dienstag bekannt gegeben hatte.

Täter benutzt mehrere Personalien

Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, verwendete der Tatverdächtige verschiedene Personalien, unter anderem den Namen Janagha Amiri. Diesen Namen veröffentlichte die Polizei auch in ihrer ersten Fahndungsmeldung. Der echte Name des Tatverdächtigen lautet jedoch Jan Agha Hamidi. Mit Dokumenten, die auf diesen Namen ausgestellt sind, befindet sich der Mann weiter auf der Flucht. Weiter heißt es, dass die Ermittler Erkenntnisse hätten, wonach der Gesuchte Kontakte nach Frankreich habe.

Am Montag (6. April 2020) veröffentlichten die Beamten bereits ein weiteres Bild. Es zeigt laut Polizei den Tatverdächtigen am Sonntag (5. April 2020) in Bamberg. Wie die Polizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigt, ist der Aufenthaltsort des Gesuchten am Dienstag (7. April 2020) noch immer unbekannt.

Ersten Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Coburg zufolge war es am Samstag nach Zeugenaussagen gegen 11.30 Uhr in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Ludwigsstädter Straße in Kronach zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. In dessen Verlauf soll der bislang flüchtige Tatverdächtige dem 23-jährigen Bewohner der Unterkunft mit einem Messer tödliche Verletzungen zugefügt haben.

Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 23 Jahre alten afghanischen Staatsbürgers feststellen. Die alarmierten Polizeibeamten aus Kronach fahndeten mit Unterstützung der umliegenden Polizeidienststellen umgehend nach dem Flüchtigen.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg übernahmen die Ermittlungen zum Tötungsdelikt. Neben Beamten der Spurensicherung kam auch ein Rechtsmediziner an den Tatort.

Bei dem dringend Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann namens Janagha Hamidi. Er wird wie folgt beschrieben:

28 Jahre alt

184 Zentimeter groß

74 Kilogramm schwer und schlank

kurze schwarze Haare und Dreitagebart

spricht gebrochen Deutsch

trägt wahrscheinlich eine blaue Jeans, ein dunkelblaues T-Shirt mit drei hellblauen Streifen im Schulterbereich und einem Logo im Brustbereich links sowie dunkle Schuhe mit seitlich weißen Sohlen

Flüchtiger Tatverdächtiger Kronach

Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Desweiteren interessieren die Polizei folgende Fragen: Wer hatte in den letzten Tagen Kontakt zu dem Mann? Wer kann Angaben machen, wie der Gesuchte am Samstag beziehungsweise Sonntag von Burgkunstadt nach Bamberg gekommen ist?