Mehrere Tonnen Kupfer in Steinwiesen gestohlen

Zwischen Montagabend 20 Uhr und Dienstag früh gegen 4 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu dem Firmenareal in der Industriestraße in Steinwiesen . Aus der Werkshalle erbeuteten die Einbrecher das tonnenschwere Buntmetall im Wert eines sechsstelligen Eurobereiches. Zum Abtransport ihrer Beute müssen die Einbrecher mit einem Lastwagen vorgefahren sein. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von rund 1000 Euro.Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe. Wer hat in der Nacht zum Dienstag auffällige Personen in der Industriestraße in Steinwiesen festgestellt? Wem sind in diesem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge, darunter auch ein Lastwagen, aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben?Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Coburg unter der Telefonnummer 09561/6450 in Verbindung zu setzen.