Maut auf Bundesstraßen kommt: LKW-Fahren wird im Kreis Kronach ab 1. Juli teurer

B 85, B 89, B 173 und B 303. Vier Bundesstraßen führen durch den Landkreis Kronach - aber keine einzige Autobahn. Die Folge: Der Kreis war von der bisherigen Maut, die in Deutschland seit 2005 nur auf Autobahnen und auf vierspurig ausgebauten Bundesstraßen galt, nicht betroffen.Dies ändert sich ab 1. Juli, wenn auch für sämtliche Bundesstraßen eine Maut-Gebühr fällig wird. Und diese noch dazu schon ab einer Fahrzeuggröße von 7,5 Tonnen fällig ist."Unsere Ausfahrt ist die Bundesstraße", sagte beispielsweise Christian Höfner, Geschäftfsführer der Weißenbrunner Brauerei Gampertbräu, die direkt an der B 85 von Kronach nach Kulmbach liegt. Aber auch die Stockheimer Speditionsunternehmen Lenker oder Söllner kommen ohne die B 85 - in diesem Fall dem Abschnitt zwischen Kronach und Ludwigsstadt - nicht aus ihrem Ort heraus.Und das Wilhelmsthaler Transportunternehmen Wänke, dessen Lkw in Gifting stehen, hat ebenfalls nur wenige Kilometer, bis künftig die Maut greift und die Kosten für praktisch jede Fahrt steigen. "Wir müssen die Maut auf die Kunden umlegen. Das wird Ärger geben, geht aber nicht anders", sagt Inhaber Kurt Wänke.39 000 Kilometer lang ist das mautpflichtige Bundesstraßen-Netz ab 1. Juli. Die Bundesregierung erhofft sich Einnahmen von 7,2 Milliarden Euro pro Jahr - rund 2,5 Milliarden mehr als durch die bisherige, 2005 eingeführte Maut.Was die genannten Firmen aus dem Kreis Kronach im Detail zu den Plänen sagen und warum die Maut den Bierpreis erhöhen könnte, lesen Sie im infrankenPlus-Artikel.