Marktrodach bekommt ein Festgelände

"Das war wie ein Sechser im Lotto, ich kann es noch immer nicht so richtig fassen." Wer sich hier so von Herzen freut, ist der Marktrodacher Bürgermeister Norbert Gräbner. In der Hand hält er die Förderzusage der Bayerischen Staatsregierung in Höhe von knapp 1,7 Millionen Euro. Das Geld soll in den Umbau der alten Scheune, den Abriss des alten Anwesens an der Friedhofsstraße und die Verschönerung des Schallersgartens fließen. "Das ganze Areal wird ein Festgelände für alle Marktrodacher werden."

Was genau da passieren soll, erklärt Architekt Kersten Schöttner bei einem Pressegespräch im Rathaus: "Die Scheune wird nach Fertigstellung der Baumaßnahmen Platz bieten für insgesamt etwa 100 Personen, verteilt auf zwei Ebenen. Unten entstehen unter anderem ein großer und ein kleiner Saal, die man aber bei Bedarf auch miteinander verbinden kann. Es wird eine WC-Anlage geben, die auch von außen begehbar ist. Oben wollen wir noch Sitzgelegenheiten für etwa 20 Personen schaffen. Dieser Bereich könnte sehr gut für Tagungen oder Seminare genutzt werden. Oder halt auch für private Feiern. Außerdem bauen wir eine kleine Küche ein."

Hier ergänzt Kämmerer Andreas Buckreus: "Sie ist eher für ein Catering ausgelegt. Man könnte aber auch ein paar Wiener heiß machen oder so etwas. Es wird klar eine Kühlung geben, einen Ofen und eine Spülmaschine, aber eine Speisenkarte rauf und runter zu kochen, das wird nicht möglich sein. Wie wollen ja keine Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie sein."

Allzu viel aus dem Nähkästchen plaudern möchten die Verantwortlichen eh nicht, denn "wir wollen die Detailgestaltung eng mit den Vereinen abstimmen."

Abgerissen werden solle aber auf jeden Fall das alte Anwesen in der Friedhofsstraße. Danach werde ein Gehweg parallel zur Straße entstehen, der durch die Straßenlaternen mitausgeleuchtet werden soll, die Mauer will man anböschen, Sitzstufen sollen entstehen. "Vor der Scheune verlegen wir Natursteinplatten." Einen zeitlichen Rahmen zog Kersten Schöttner ebenfalls: Den Baubeginn schätze ich auf spätestens Sommer 2020 und das Bauende wird sicher erst 2021 sein."

Eine "wundervolle Location"

Katja Wich vom Bauamt hat die zusätzlichen Pluspunkte genau auf dem Schirm: "Wir möchten damit auch dem Wirtshaussterben entgegenwirken und das Flößermuseum stärken. So wird es möglich sein, bei einer privaten Feier in der Scheune zum Beispiel auch eine Führung im Museum zu buchen. Die Koordination übernimmt der Markt Marktrodach." Noch gibt es für die ganze Maßnahme und die Scheune nur einen Arbeitstitel, aber egal, ob es eine Fest-Domäne Marktrodach/Rodachtal, ein Dorfgemeinschaftshaus oder ein Marktgemeinschaftshaus werden wird: "Es wird für festliche und gesellschaftliche Ereignisse eine wundervolle Location sein, bei der der Scheunencharakter auf jeden Fall erhalten bleiben soll."

Hier schleicht sich ein Grinsen auf das Gesicht des Bürgermeisters, der wohl schon an künftige Ereignisse denkt. "Es wäre schon einen Gedanken wert, zum Beispiel auch Trauungen in die Scheune zu verlegen. Das muss ich mir aber noch genauer überlegen." Im Geiste sieht er auch schon Unternehmen hier ihre Tagungen halten, wo die Teilnehmer sich einen tollen Abschluss im Flößermuseum gönnen könnten.

Aber da vor dem Vergnügen bekanntlich die Arbeit komme, will man sich jetzt erst einmal mit den Vereinen kurzschließen, denn "jeder hat eine andere Klientel und somit auch andere Ansprüche."

Abschließend blickt Norbert Gräbner auf Kersten Schöttner und meint: "Ich hätte im Traum nicht gedacht, wie flexibel ein Architekturbüro überhaupt sein kann. Wir haben im September diesen Jahres die Nachricht erhalten, dass wir bis Oktober die vollständigen Unterlagen einreichen sollen, dann könnten wir noch heuer mit einer Förderzusage rechnen. Kersten Schöttner hat mit seiner Mannschaft das beinahe Unmögliche möglich gemacht und der fertige Antrag ging Ende Oktober bei der Regierung ein. "Und die hat Wort gehalten. Wir haben die Zusage bekommen." Jetzt will man mit den Ausschreibungen für Fachplaner und Gewerke starten.

"Aber erst einmal ist die Genehmigungsplanung dran," ergänzt Schöttner. Der Bürgermeister meint dazu: "Wir wollen hier nicht nur etwas erhalten, sondern deutlich verbessern. Das alte Gebälk wird bleiben, dazu schaffen wir eine gemütliche und heimelige Atmosphäre. Es wird ein Projekt, das Beispiel sein könnte für ähnliche Planungen. Aus dem kleinen, unscheinbaren Entlein wird jetzt endlich ein wunderschöner Schwan. Der Schallersgarten erwacht damit aus dem Dornröschenschlaf."

Das Projekt

Vorgeschichte In der Vergangenheit war der "Schallersgarten" ein Festplatz für Veranstaltungen. Bis 2015 war er in privater Hand, danach erwarb die Marktgemeinde das Areal. Aus diesem Jahr stammt ein städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) mit der Empfehlung: "Der Schallersgarten soll auch in Zukunft für Veranstaltungen genutzt werden. Außerdem wird der Bereich durch eine Erweiterung des Museums an Bedeutung wachsen. Die Fläche soll umgestaltet und aufgewertet werden." Hier soll also künftig "das gesellschaftliche Herz von Marktrodach schlagen."

Nutzungskonzept Dazu entstand ein Nutzungskonzept im Rahmen einer Machbarkeitsstudie. Nachdem die Förderzusage der Nordostbayer-Offensive (FONOB) erfolgt ist, will man im Sommer 2020 spätestens mit allen Maßnahmen beginnen, zuerst aber mit dem Umbau der Scheune. Danach kommen Abrissarbeiten und am Ende soll der Garten gestaltet werden. Das Bauende sieht Kersten Schöttner im Jahr 2021.