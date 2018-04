Mann verbrennt in Wallenfels altes Holz - Brand gerät außer Kontrolle

Auf seinem eigenen Grundstück am Hang im Selzachtal in Wallenfels verbrannte ein älterer Mann Donnerstagmittag altes Bauholz. Da ab und zu ein Lüftchen durch das Tal zog, geriet der Brand außer Kontrolle und erfasste eine Fläche von etwa 100 Quadratmeter.



Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Wallenfels konnte ein Übergreifen auf den Hochwald und den weiteren mit Gestrüpp bewachsenen Hang verhindert werden. Da die Einsatzstelle mit den Tanklöschfahrzeugen nicht leicht zu erreichen war, verlegten die Feuerwehrleute vom Oberflurhydranten Leitungen, um genügend Löschwasser zur Verfügung zu haben.



Zur Behandlung ins Krankenhaus

Mit der Wärmebildkamera wurde nach eventuellen Brandnestern gesucht und die Fläche großräumig bewässert. Angefordert wurde auch die Freiwillige Feuerwehr Steinwiesen, die jedoch nicht eingreifen musste und nur zur Reserve einige Zeit vor Ort blieb. Der "Schürrmeister" wurde zur Beobachtung vom RTW Steinwiesen in die Frankenwaldklinik in Kronach gebracht.