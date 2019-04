Märchenhafte Gegenstände in Kronachs Schaufenstern finden

Die Rosenberg Festspiele 2019 rücken näher; es ist nicht mehr lange hin bis zur König-Drosselbart-Premiere am 16. Juni. Um König Drosselbart dreht sich auch eine Rallye in der Oberen Stadt, bei der es zehn Familienkarten für das Märchenstück zu gewinnen gibt. Gestartet wird mit dem Beginn des Events "Kronach leuchtet".

Und so soll es laufen: "In den Auslagen von insgesamt sechs Geschäften findet man jeweils einen Gegenstand, der etwas mit dem Märchen zu tun hat", erklärt Kronachs Tourismus-Chefin Kerstin Löw. Die Namen der Gegenstände soll man aufschreiben und entweder per Mail schicken oder in der Tourist-Info vorbeibringen. "Es empfiehlt sich also, das Märchen vorher nochmal durchzulesen", bestätigen auch die Inhaberinnen der teilnehmenden Geschäfte.

Arbeitskreis engagiert sich

Gedanken um diese Aktion hat sich der Arbeitskreis "Obere Stadt" gemacht, der Einzelhandel und Kunden ganz nah zueinander bringen möchte. So sollen laut Löw die Besucher des Events "Kronach leuchtet" nicht nur die Lichteffekte im Auge behalten, sondern auch die Schaufensterauslagen.

"Es geht um Kunst und Kultur, die sich als Thema überall wiederfinden. Und es geht vor allem um hochwertige Geschäfte und Handwerkskunst." Diese Läden sollten profitieren von den vielen Besuchern, die auch in diesem Jahr wieder erwartet werden. "Wir motivieren sie, einfach einmal stehen zu bleiben, innezuhalten und sich jedes Geschäft genau anzuschauen", so Tourist-Manager Philip Kober.

Lösungen einreichen

Antworten: Die Lösungen gehen entweder per E-Mail an touristinfo@stadt-kronach.de oder sie können direkt in der Tourist-Information am Marktplatz 5 in Kronach abgegeben werden.

Geschäfte: Folgende Geschäfte nehmen teil: Kronacher Keramik Werkstatt, Strauer Straße 4; Schmucksache in der Lucas-Cranach-Straße 4; Änderungsschneiderei Sabine Hoffmann in der Lucas-Cranach-Straße 9; Atelier Mirjam Gwosdek in der Lucas-Cranach-Straße 11; Atelier für Restaurierung in der Lucas-Cranach-Straße 12; "Schöss Zeuch" in der Lucas-Cranach-Straße

15 bis 17.

Tipps

Und hier gibt es schon mal ein paar Tipps im Vorfeld für die Drosselbart-Rally:

"Darauf kamen sie an eine schöne Wiese mit wunderschönen, bunten Schmetterlingen, und die Prinzessin fragte: Wem gehört die schöne, grüne Wiese?"

"Der König hatte eine Tochter ... Es kamen Könige ... Vermählung mit König Drosselbart ..."

"Ein König hatte eine Tochter, die war über die Maßen schön, wie ihr auch der Spiegel verriet, aber dabei stolz und übermütig ..."

"Da sprach der Mann: Frau, du sollst Körbe flechten ..."

"Du sollst dich auf den Markt setzen, wo es auch Fisch und Gemüse gibt und die Ware feil halten ..."

"Da kam plötzlich ein trunkener Husar, und ritt geradezu in die Töpfe hinein, dass alles in tausend Scherben zersprang..."