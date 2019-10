Ludwigsstadt: Kirchturm hat wieder Wetterfahne

Im Januar bemerkte eine aufmerksame Mitarbeiterin der Kirchenverwaltung, dass die Wetterfahne auf dem Kirchturm der Michaeliskirche in Ludwigsstadt schief stand. Zurate gezogene Handwerker waren der Meinung, dass die Gefahr eines Absturzes der Wetterfahne gegeben sei. Eine Hubarbeitsbühne wurde besorgt und die Wetterfahne abgenommen.

Zum Glück war die Holzkonstruktion, durch die die Wetterfahne am Turm befestigt ist, nicht wie befürchtet morsch, berichtet Pfarrer Hans-Peter Göll von der evangelisch-kutherichen Kirchengemeinde Ludwigsstadt. Aber der Stiel, mit dem die Wetterfahne in der Holzkonstruktion befestigt war, war verhältnismäßig kurz; durch den Wind war die Wetterfahne deshalb zur Seite gedrückt worden. Als die Wetterfahne abgenommen worden war, wurde festgestellt, dass die Vergoldung teilweise beschädigt war und das Metall durch Wettereinflüsse Korrosionsschäden aufwies.

Im Kirchenvorstand wurde beschlossen, die Wetterfahne zu sanieren, damit sie wieder für Jahrzehnte als Wahrzeichen für Ludwigsstadt auf dem Turm thronen konnte. Ludwigsstädter Handwerker übernahmen die Arbeiten. Das staatliche Bauamt Coburg unterstützte die Kirchengemeinde fachlich und finanziell. Durch viele Einzelspenden kam ein großer Betrag zusammen. Die Sparkasse Kulmbach-Kronach gab 1000 Euro dazu. So konnte die Finanzierung zu einem erheblichen Teil gesichert werden.

Im September war die Vergoldung fertiggestellt. Vor wenigen Tagen konnte die Wetterfahne wieder auf der Kirchturmspitze befestigt werden. Erneut musste eine Hubarbeitsbühne bestellt werden. Mitarbeiter des Unternehmens und Handwerker aus Ludwigsstadt fuhren in die Höhe und machten sich an die Arbeit. Es bereitete ihnen einige Mühe, in über 40 Metern Höhe die Wetterfahne wieder gerade in die Turmspitze einzusetzen. Nach einigen Stunden hatten sie die Arbeit beendet.