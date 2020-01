Der Campus in Kronach kann bald starten. Die geplante Beamtenfachhochschule wird eine erheblich größere Dimension als bislang vorgesehen erreichen. Das waren die Ergebnisse der CSU-Klausur in Seeon (Kreis Traunstein). Doch während die bereits im Bau befindliche Finanzhochschule in den Tagen nach der...