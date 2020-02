"Lost Places": Fränkische Fotografin begibt sich auf gefährliche Reise für atemberaubende Fotos

Die Bob- und Rodelbahn endet etwa in der Mitte des Berges und am Ende der Röhre standen die beiden nun. Sie mussten noch ein ganzes Stück bergab, hatten aber keine Ahnung, welcher Weg der sicherste wäre. "Da kam uns ein Einheimischer entgegen und wir nahmen einfach die Route, die er genommen hat. Wenn ich heute daran zurückdenke, dann läuft mir mehr als nur ein Schauder über den Rücken."

Am nächsten Tag haben die Beiden Sarajevo verlassen, sind nach Split gefahren und von da aus wieder nach Hause geflogen. "Diese Fahrten mit dem Bus waren auch mehr als abenteuerlich. Die Fahrzeuge waren samt und sonders ohne TÜV, ausrangierte deutsche Modelle, die nur noch geklappert und geächzt haben."

Wie wird man zur Lost Places Fotografin?

"Es war so um 2013 rum, da habe einen Bericht über Lost-Place-Fotografen im Fernsehen gesehen. Sofort begann ich, im Internet zu recherchieren und dabei bin ich auf einen bayerischen Fotografen gestoßen. Der hatte auch ein Buch veröffentlicht, in dem er beschrieb, wie man diese verlassenen Orte richtig fotografiert. Danach ist mein Interesse erst einmal leider wieder etwas abgeflaut, aber 2015 hat es mich erneut gepackt. Ich habe auf Facebook zahlreiche Gruppen zu diesem Thema entdeckt, bin beigetreten und war völlig fasziniert. Damals hatte ich nur eine 'Aldi-Funzel' für etwa 50 Euro." So jedenfalls nennt sie liebevoll ihre "Kamera für den Hausgebrauch."

Die sei zwar toll gewesen, hätten aber für ihre Zwecke leider nicht ausgereicht. "Mit einem Freund bin ich losgezogen und wir haben uns mit dem richtigen Equipment versorgt. Und dann ging's los. Ich habe total viele Leute angeschrieben, habe zugehört, hab probiert und habe gelernt. Heute bin ich diejenige, die man fragt, aber der Weg dahin war nicht immer ganz einfach." Die ehemalige Krankenschwester hatte vor einigen Jahren einen schweren Bandscheibenvorfall, der sie ein halbes Jahr vollkommen gelähmt hatte. "Danach musste ich erst einmal in den Rollstuhl und später konnte ich zumindest mit einem Rollator laufen."

Viele Schmerzen hätten sie geplagt und viele Zukunftsängste. "Ich musste behandelt werden wie ein Schlaganfallpatient, hatte aber einen Sohn und ein Haus, um das ich mich kümmern musste. Und so kam es auch, dass sich eine Depression in mich und mein Leben schleichen konnte. Damals war ich 36 Jahre und wusste nicht, wie es weitergehen soll. Aber ich habe mich ins Leben zurückgekämpft."

Gruselige Entdeckung in der Leichenhalle

Heute fotografiere sie mehr denn je. Man findet sie in Krankenhäuser und Sanatorien, in ehemaligen Waisenhäusern und Kinderheimen und in Krematorien, Pathologien und in Leichenhallen. Aber auch in ganz normalen Häusern. "Einmal habe ich mich echt gegruselt," erzählt die Frau, die sich sonst als "eisenbereift" beschreibt. Da war ich mit einem Kollegen, einem bekannten Reisejournalisten, in Brandenburg unterwegs. Wir kamen in eine Leichenhalle und fanden unter anderem noch eine Nierenschale, einen Kamm, voll mit Haaren, Puderdosen, einen offenen Sarg und daneben einen Stuhl.