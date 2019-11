Lkw-Fahrer will bei Friesen mitten auf der Straße wenden - Er kollidiert mit einem Skoda

Auf der KC 25 zwischen Gundelsdorf und Friesen kam es am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Gesamtschaden von rund 20 000 Euro. "Weil die Straße derzeit ja als Umleitungsstrecke für die gesperrte B85 dient, kam es zu einigen Verkehrsbehinderungen", sagte Gerhard Anders, Pressesprecher der Polizeiinspektion Kronach.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Fahrer eines 21-Tonner-Lkw fuhr auf der Kreisstraße von Gundelsdorf kommend in Richtung Friesen. Da sich der Verkehr massiv zurückstaute, wollte der Fahrer mit seinem Fahrzeug wenden und zurück in Richtung Gundelsdorf fahren. Beim Wendevorgang übersah der 62-jährige Lkw-Fahrer dann einen von rechts kommenden Skoda und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde die 52 Jahre alte Fahrerin leicht verletzt und ihr Fahrzeug im Frontbereich massiv beschädigt. Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in die Frankenwaldklinik gebracht und ihr Fahrzeug abgeschleppt.

Der Tank des Lkw wurde beim Zusammenstoß deformiert und beschädigt. Den ausgelaufenen Dieselkraftstoff entfernten die Straßenmeisterei und Feuerwehr. Die Kreisstraße war zeitweise für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehren aus Kronach, Friesen und Gundelsdorf waren mit etwa 25 Feuerwehrkräften im Einsatz.