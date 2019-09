Letzte Runde für das Pilotprojekt am Kronacher Frankenwald-Gymnasium

Die Mittelstufe Plus wurde in Bayern eingeführt, weil viele Schülereltern eine Alternative zum achtstufigen Gymnasium wollten. Im Schuljahr 2015/2016 wurde das Pilotprojekt gestartet. Unter den 47 beteiligten Pilotschulen war auch das Kronacher Frankenwald-Gymnasium. Inzwischen haben sich die Rädchen weitergedreht. Ein neues neunstufiges Gymnasium ist längst dabei, Schritt für Schritt die Nachfolge von G8 und Mittelstufe Plus anzutreten.

Letztmals rücken daher heuer Schüler in die Mittelstufe auf, die noch in einem der beiden auslaufenden Modelle unterrichtet werden. Was das für die Schule und die Schüler heißt, erklärte Harald Weichert unserer Zeitung. Der Schulleiter des Frankenwald-Gymnasiums ist jedenfalls zuversichtlich, dass die Belastung durch die drei Systeme unter einem Dach für die Schule selbst weiterhin zu schultern ist.

