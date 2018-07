Lahm pflegt Tradition seit 293 Jahren

Unter dem Schutz Mariens





Die Pfarrei St. Ägidius Lahm steht vom 12. bis 16. Juli ganz im Zeichen des 293. Skapulierfests. Die schöne Tradition wird somit in Lahm schon seit 292 Jahren gepflegt. Erneut werden Gläubige aus dem gesamten Frankenwald erwartet, so dass wieder ein Gottesdienstzelt aufgestellt wird.Das kleine Dorf ist der einzige Ort im Landkreis und weit darüber hinaus, der das Brauchtum in dieser Form aufrecht erhält. Zum ersten Mal 1726 im schmucken Frankenwaldort gefeiert, hat dieses beeindruckende Zeugnis tiefer Marienverehrung nichts von seiner Anziehungskraft verloren.Im Zentrum des Hochfestes "Unserer Lieben Frau auf dem Berge Karmel" steht wieder die Aufnahme neuer Mitglieder in die Skapulierbruderschaft während der Andacht am Sonntagnachmittag. Jeder, der möchte, kann der Skapulierbruderschaft beitreten und sich ins Bruderschaftsbuch eintragen lassen. Er stellt sich damit unter den Schutz Mariens und verpflichtet sich zu einem christlichen Lebensstil.Auf dem Altarbild des linken Seitenaltars in der Pfarrkirche St. Ägidius Lahm sieht man die Gottesmutter Maria, wie sie einem knienden Ordensmann einlängliches braunes Tuch überreicht. Bei dem Ordensmann handelt es sich um Simon Stock, im 13. Jahrhundert Ordensgeneral der Karmeliten. Nach der Überlieferung erschien ihm am 16. Juli 1251 die Muttergottes, ein Skapulier in der Hand haltend. Sie überreichte es ihm mit den Worten: "Das hier ist ein Zeichen für dich und ein Privileg für alle Karmeliten. Wer in diesem Gewand stirbt, wird vor den ewigen Flammen bewahrt."Die Vision des Simon Stock steht am Anfang der Skapulierfrömmigkeit. Das Skapulier wird sowohl von Ordensleuten als auch von Laien getragen. Besonders nach dem 17.Jahrhundert wurde es zu einem beliebten äußeren Zeichen des Vertrauens auf die Gottesmutter. In diese Zeit fällt die Gründung zahlreicher Skapulierbruderschaften - so etwa in Bamberg und im Jahr 1726 in Lahm.Das Skapulier ist ursprünglich Bestandteil der Kleidung der Ordensleute. Es ist eine lange Stoffbahn, die über die Schultern getragen wird und vorn und hinten bis zu den Füßen herabfällt. Das kleine Skapulier der Bruderschaften besteht aus zwei Stoffteilen, die mit Bändern verbunden sind und die man unter der Kleidung trägt. Man könnte das Skapulier als ein Ordenskleid im Miniaturformat bezeichnen. Es symbolisiert auch den schützenden Mantel Mariens. Als Ersatz für das Skapulier kann man eine eigens für diesen Zweck geprägte Medaille tragen.Nach wie vor besteht erstaunliches Interesse am Skapulier. In den vergangenen Jahren ließen sich zahlreiche Gläubige - jung und alt - aus der ganzen Umgebung in die Skapulierbruderschaft aufnehmen.Bereits am Donnerstag erfolgt - nach dem um 19 Uhr beginnenden Gottesdienst - um 19.45 Uhr die Einstimmung zum Skapulierfest mit meditativen Texten und rhythmischen Liedern mit dem Duo Katharina und Wolfgang in der Pfarrkirche.Am Samstag findet der Festgottesdienst um 19 Uhr mit Dekan Holger Fiedler statt. Am Sonntag wird bereits um 7.30 Uhr ein Frühgottesdienst in der Pfarrkirche angeboten. Um 9 Uhr zelebriert Pfarrer Sven Raube den Festgottesdienst im Kirchenzelt. Zeitgleich ist Kinderkirche im Jugendheim.Um 14.30 Uhr ist die traditionelle Feier der Aufnahme in die Skapulierbruderschaft mit einem Pater vom Karmelitenkloster Bamberg. Alle Gläubigen - selbstverständlich auch aus anderen Pfarreien - können sich ab dem Zeitpunkt ihrer Erstkommunion aufnehmen lassen. Im Anschluss führt die Marienprozession durch das Dorf. Ein weiterer ergreifender Höhepunkt der Feierlichkeiten ist am Montag um 19 Uhr die Eucharistiefeier für die Verstorbenen der Skapulierbruderschaft.Die Neupriester Tobias Fehn und Christian Müllner kommen nach Lahm, um den Gläubigen den Primizsegen zuspenden. Der Gottesdienst wird vom Gesangstrio Franziska, Maria und Sophie ausgestaltet.