Lärm-Messung im Windpark Hain-Ost - Ergebnis liegt nach langem Warten vor

Es ist bereits ein halbes Jahr her, dass im Windpark Hain-Ost die von Anwohner lautstark geforderten Lärm-Messungen stattfanden. Wie das Kronacher Landratsamt am Mittwoch mitteilte, liegen nun alle Teilgutachten vor. Daher habe es nun endlich eine "immissionsschutzrechtliche Gesamtbewertung für den Betrieb des Windparks Hain-Ost vorgenommen."

Das Ergebnis: Der im Genehmigungsbescheid von 2014 festgelegte Schallleistungspegel von 106 dB(A) wurde "geringfügig um 0,2 bis 1,3 dB(A) überschritten". Folglich habe das Landratsamt die Betreiberfirma "SWI Windpark Hain-Ost GmbH" in Ingolstadt am 27. Februar 2019 in einem Schreiben aufgefordert, den Pegel auf den zulässigen Wert abzusenken. Das könne entweder durch technische Maßnahmen (z. B. Optimierung der Anstellwinkel der Rotorblätter, verbesserte Windnachführung) oder durch eine Reduzierung der maximalen Rotorgeschwindigkeit (schallreduzierter Betrieb durch "Drosselung") erfolgen.

Außerdem bat das Landratsamt die Ingolstadter Betreiberfirma, geeignete Lärmminderungsmaßnahmen zu ergreifen und der Behörde bis spätestens zum 30. Juni 2019 durch Messungen einer anerkannten Messstelle nachzuweisen, dass der zulässige Schallleistungspegel von 106 dB(A) in allen Windgeschwindigkeitsklassen nicht bzw. nicht mehr überschritten wird.

Immissionsrichtwerte wurden unterschritten

"Angesichts der auch Ihnen bekannten Verhältnisse vor Ort würden wir es als Zeichen des guten Willens sehen, wenn Sie sich schon jetzt bis zum Nachweis des ordnungsgemäßen Betriebs der Windkraftanlagen zu einer freiwilligen Drosselung des Anlagenbetriebs bereits erklären würden", schließt der nach Ingolstadt versandte Brief der Kronacher Kreisverwaltung.

Die Auswertung des zuletzt eingegangenen Schallausbreitungsgutachtens hat ergeben, dass die Immissionsrichtwerte an allen maßgeblichen Immissionsorten unterschritten werden. Der von Landrat Klaus Löffler zugesagte, erneute Vor-Ort-Termin für die betroffene Bevölkerung soll - gemeinsam mit Gutachtern und Fachstellen - zeitnah stattfinden.