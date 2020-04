Dass die Supermarkt-Mitarbeiter derzeit alles geben, um in der Corona-Krise die Lebensmittelversorgung für die Bürger aufrechtzuerhalten, hält zwei Kriminelle nicht davon ab, am Mittwochabend, kurz vor Ladenschluss, die Norma in Kronach zu überfallen.

Ein maskierter Mann betritt gegen 20 Uhr den Supermarkt in der Mittelstraße und fordert vom Mitarbeiter an der Kasse die Bargeldeinnahmen. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zückt er eine Schreckschusswaffe. Der eingeschüchterte Mann händigt dem Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aus.

Zwei Verdächtige geschnappt

Anschließend flüchtete der Räuber mit einem Auto in zunächst unbekannte Richtung. Doch im Zuge der Fahndung können zivile Beamte der Kronacher Polizei kurz darauf zwei Tatverdächtige festnehmen. Es handelt sich um zwei 20 und 50 Jahre alte Männer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg wurden zwischenzeitlich Haftbefehle gegen die mutmaßlichen Räuber erlassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei Coburg. Am Donnerstag erging gegen die beiden Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl wegen schwerer räuberischer Erpressung. Beamte brachten sie anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten.

Verletzt wurde bei dem Überfall niemand, der Kassierer kam mit dem Schrecken davon.