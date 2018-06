Kunstfreunde stürmten die Festung

Mit einem lachenden und einem weinenden Augen sprach der Kronacher Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein die Worte: "Die Ausstellung ist geschlossen!" Damit geht eine kulturhistorisch interessante Ära zu Ende. Denn in den vergangenen drei Monaten waren auf der Festung in Kronach 85 Zeichnungen aus der Werkstatt Lucas Cranach des Älteren und seines Sohnes zu sehen, darunter auch Meisterzeichnungen und Arbeiten seiner Mitarbeiter.



Noch Kataloge erhältlich

Diese Zeichnungen wurden in der Fränkischen Galerie unter dem Titel "Zeichnen in Cranachs Werkstatt" präsentiert und bescherten der Festung Besucherrekorde. 10 300 Besucher kamen eigens in diese Ausstellung. "Was uns bleibt ist ein kulturwissenschaftlich interessanter Katalog", freute sich der Vorsitzende der Cranach-Arbeitskreises Dietmar Lang. Von den 400 Katalogen ist erst die Hälfte verkauft, die weiteren sind für Liebhaber noch erhältlich.



Zurück ins Archiv

Mit dem Ende der Ausstellung verschwinden die Werke, die in der Komplexität so noch nie öffentlich zu sehen waren, wieder im Archiv. Für mindestens zehn Jahre werden die Zeichnungen nicht mehr ans Licht der Öffentlichkeit gelangen. Die Ausstellung stieß nicht nur bei versierten Kunstinteressierten und Kunsthistorikern auf große Resonanz, sondern auch bei Schülern. So erinnerte Lang an den Besuch einer Schulklasse aus Stockheim. "Diese Klasse war ein Muster kunstbeflissener Schüler", freute sich Lang über das Interesse.



Kurator der Ausstellung war Manuel Teget-Welz von der Universität Erlangen-Nürnberg. Auch Ingo Cesaro vom Verein "Regionale Kunstförderung Kronach e.V." und Gründungsmitglied des Lucas-Cranach-Arbeitskreises, sowie Professor Horst Böhm und weitere Künstler sorgten für schöne Erinnerungen an die Cranach-Austellung der besonderen Art.



Museologe Alexander Süß zeigte sich von der Besucherzahl positiv überrascht. Normalerweise hat die Festung im ganzen Jahr rund 30 000 Besucher zu verbuchen. "Die Besucherzahlen waren auch ein statistischer Erfolg", sagte Süß.



Neuauflage mit Hans Süß

Das Kooperationsprojekt mit der Universität Erlangen-Nürnberg wird bereits 2020 eine Neuauflage erfahren: Dann sollen Bilder des Kulmbacher Malers Hans Süß auf der Kronacher Festung präsentiert werden. Die Kronacher hoffen, dass die Ausstellung des berühmten Dürer-Schülers auch überregional Anklang findet.