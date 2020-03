Kunstfreunde ehrten Maler Dieter Backert

Mit einem herzlichen "Hallo" fanden sich über 60 Kunstfreunde zur Eröffnung der Jubiläumsausstellung in der "Kleinen Rathausgalerie" in Küps ein, um mit ihrem Besuch das Schaffen des Küpser Künstlers Dieter Backert zu würdigen.

Mitgebracht hatte er über 50 Gemälde, die einen Querschnitt seines Könnens zeigen. In warmen pastelligen Tönen bannte er alte, wie auch neue Ansichten seiner Heimatgemeinde Küps auf Büttenpapier. Aus historischen Aufnahmen machte er längst Vergangenes wieder sichtbar. Neue Blickwinkel, die er bei seinen Spaziergängen entdeckt, zeigen seine fränkische Heimat von unbekannten Seiten.

Feinste Handarbeit

Das akribisch in feinster Handarbeit gestaltete Bild "Der Teich" zeigt dem Betrachter auf den ersten Blick eine intakte, idyllische Natur mit Seerosen, Libellen, Fröschen und vielen anderen Teichbewohnern. Aber diese paradiesische Stimmung trügt. Bei näherem Hinsehen tauchen am Grund des Teiches Umweltsünden auf, achtlos Weggeworfenes, das diese friedvolle Stimmung stört. Mit einer Porzellanmalerei spiegelt er in einer Collage die Gegensätze zwischen Arm und Reich, Hunger und Prunk wider. In weiteren Bildern, wie zum Beispiel "Lerchenhoftrasse" bringt der Künstler Backert seine Sicht der Dinge zu Papier. Heitere Stimmung verbreiten die plakativen Acrylgemälde wie "Der Komposthaufen" oder "Liebesspiel der Schnecken", schöne Banalitäten - gute Stimmung - in knalligen Farben einfach festgehalten.

Jubiläumsausstellung zum 80.

Bürgermeister Bernd Rebhan (CSU) dankte Dieter Backert für die schönen Exponate, die in der Jubiläumsausstellung zum 80. Lebensjahr des Künstlers gezeigt werden. Vieles habe der Maler für Küps geschaffen. So habe er mit seinen Bildern 2001 die Jubiläumsausstellung anlässlich des 850. Geburtstages des Marktes Küps ausgestaltet. Im Jahr 2013 habe er den künstlerischen Wanderführer, liebevoll mit seinen Gemälden bebildert, als Hommage an seinen Heimatort Küps hergestellt. Die sehr kunstvoll umgesetzten Motive auf den Küpser Weihnachtstassen oder die Einkaufstasche und der Geschenkgutschein der Aktions- und Werbegemeinschaft seien, wie viele andere Werke mehr, ebenfalls seinem Pinsel entsprungen. Dafür galt sein Dank ihm ebenso wie auch Irmgard Backert als treuer Weggefährtin, die ihren Mann stets unterstütze.

Passion Malen

Die Gattin des Künstlers, Irmgard Backert, die für ihren Mann sprach, erklärte, dass Dieter Backert nach einem Unfall sich als Kind einen Schädelbasisbruch zuzog und seit seinem 8. Lebensjahr taub ist. Dieses Handicap habe ihn bewogen, den Beruf des Malers zu ergreifen, den er bis zu seinem Rentenalter als Mustermaler ausführte. "Malen ist offensichtlich seine Passion", erklärt die Gattin schlicht. Viele Ausstellungen, Teilnahmen an Messen oder Wettbewerben hätte ihr Mann in seinem Ruhestand absolviert. In diesem Zusammenhang dankte sie auch dem Kronacher Kunstvermittler Ingo Cesaro, der ebenfalls anwesend war, für die jahrzehntelange Unterstützung und Förderung ihres Mannes.

Bürgermeister Bernd Rebhan nutzte die Gelegenheit dem großen Publikum die neugestalteten Räumlichkeiten rund um die 1991 geschaffene "Kleine Rathausgalerie" vorzustellen.

Der ehemals "Kleine Sitzungssaal" wurde im Zeitraum 2018/2019 in einen luftigen, hellen Raum umgebaut, der vornehmlich für Trauungen oder nach Öffnen der Trennwand auch für größere Empfänge genutzt wird. Der Umfang der Baumaßnahme beinhaltete den Einbau eins Stahlrahmens für eine Trennwand, die mobile Trennwand selbst, eine moderne Wandverkleidung mit Beleuchtung, Putzer-, Maler- und Tischlerarbeiten, Beleuchtung und Vorhänge. Auch die Umsetzung des Brandschutzkonzepts floss mit ein. Dafür entstanden Kosten in Höhe von rund 50 000 Euro.

Das alte "Trauzimmer" wurde im Jahr 2019 mit einem Kostenaufwand von rund 10 000 Euro ins jetzige Sitzungszimmer umgewandelt. Mit Deckenstrahlplatten, Beleuchtung und neuem Mobiliar wird es nun für Besprechungen genutzt.

Eine architektonische Außenbeleuchtung mit LED Strahler, Arbeitsbühne und der Verkleidung des Rathausbalkon rundete die Aktivitäten mit einem Einsatz von 8500 Euro in diesem Bereich ab.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist während der allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses von Montag bisFreitag von 8 bis 12 Uhr, sowie Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr und Mittwoch von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Die Ausstellung ist auch an den Marktsonntagen bis Ende des Jahres geöffnet.