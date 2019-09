Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich Freitagnacht bei Küps im Kreis Kronach (Oberfranken) ereignet. Das teilt die Einsatzzentrale der Polizei Oberfranken mit.

Tragischer Unfall bei Küps: Auto prallt gegen Baum

Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Lichtenfels mit seinem Auto die Kreisstraße von Ebneth in Richtung Oberlangenstadt. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der sofort eintreffende Notarzt versuchte noch den schwerverletzten Mann wiederzubeleben, was allerdings nicht gelang.

Der 33-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstütze ein Sachverständiger die Kronacher Polizei bei der Unfallaufnahme. Das total beschädigte Auto wurde sichergestellt. Die an der Unfallstelle eintreffenden Angehörigen des Fahrers mussten durch einen Notfallseelsorger betreut werden.