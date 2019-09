Künstler setzt Nordhalbener Jugend in Szene

Dreizehn "Young Faces", also junge Gesichter, hängen ab sofort im Nordhalbener Maxhaus. Die Vernissage mit den Porträts der Kerwajugend gestaltete sich aufregend, denn die Werke waren erst einmal verhüllt. Der Maler Viktor Cleve machte es spannend und sorgte am Ende für eine große Überraschung.

"Ach Gott, wie sehe ich jetzt wieder aus? Guck ich falsch? Steh ich blöd?" Viktor Cleve beschrieb mit diesen Sätzen die Gefühle und Ängste der Jugendlichen, die anfangs ja gar nicht so recht gewusst hätten, worauf sie sich da einlassen. "Es gehört schon enorm viel Mut dazu, denn man gibt ja auch viel von der eigenen Persönlichkeit preis.

Am Ende steht man dann auch nicht seinem eigenen Spiegelbild gegenüber, so, wie man es kennt, sondern einem Gemälde. Und das drückt das aus, was der Künstler sieht, es ist sein ganz eigener Blickwinkel. Es sind auch keine Fotos. Die Bilder sind bewusst neutral und zeigen die Vorlieben eines jeden Einzelnen im Hintergrund."

Viktor Cleve versprach jedem der dreizehn Jugendlichen vor der Enthüllung einen Druck ihres Gemäldes, und Volker Ullenboom warf einen Blick auf die künstlerischen Erfolge in Nordhalben: "Es ist eine ganze Menge passiert hier im Ort. Wir haben zum ersten Mal ein Stipendium ausgeschrieben, hatten einen tollen Kunstsommer und haben einen Zeichenkurs veranstaltet. Das hier," meinte er, während er auf die Bilder an den Wänden zeigte, "das hier ist unsere Jugend, die wir in die Zukunft und die Zukunst einbinden müssen." Volker Ullenboom war es auch, der mitgezählt hatte, dass Viktor Cleve nun schon zum zehnten Mal in Nordhalben sei und man deshalb ein kleines Jubiläum feiern könne. Es würden immer mehr Künstler dauerhaft in diesen Ort ziehen, zwei allein in diesem Jahr und darüber freute sich auch Bürgermeister Michael Pöhnlein. "So kommen wir der Vision eines Künstlerdorfes immer näher."

"Wow, wie cool ist das denn? Hammer..." Es gab kaum Superlative, die nicht genannt wurden, als Viktor Cleve die Bilder nach und nach enthüllte. Der Erfolg war ihm sicher, denn die, auf die es ankam, waren ausnahmslos zufrieden, nämlich die Jugendlichen selbst. Sie fanden sich "total gut getroffen," waren darüber aber kaum überrascht. "Wir hatten während der ganzen Entstehung ein gutes Gefühl." Die Besucher staunten vor allem über die Authentizität, waren fasziniert von den vielen Details im Hintergrund. Und die zeigten Sciencefiction-Fans, naturverbunden und sportlich. Sie zeigten Jugendliche, die gerne Horrorfilme schauen, flippern, sich als Cosplayer verkleiden oder Musik machen.

Und auch die anwesenden Künstler, die in diesem Jahr in Nordhalben schon für Furore sorgten, meinten: "Wir sind froh, dass es diese Ausstellung und das Künstlerhaus gibt. Das ist für uns ein überragendes Aushängeschild."