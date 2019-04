Kronachs letztes Flößerhaus in katastrophalem Zustand: Darum will die Stadt das Gebäude nicht retten

Wenn Robert Wachter vor der Hausnummer 8 steht, ist er fassungslos. Im Kronacher Ziegelanger, zentral und direkt gegenüber vom Bahnhof, steht das letzte authentisch erhaltene Flößerhaus der Stadt - und fällt langsam in sich zusammen. Der bröckelnde Putz hat an den Wänden große kahle Flecken hinterlassen, Efeu bedeckt eine komplette Seite des Hauses und durch die Originalziegeln aus dem 14. Jahrhundert regnet es in das Gebäudeinnere. Seit rund 25 Jahren steht das denkmalgeschützte Haus leer und ist mittlerweile dringend sanierungsbedürftig. In den Augen des Kreisheimatpflegers eine Katastrophe für die Kronacher Stadtgeschichte.

Im Dezember 2017 bot der ehemalige Eigentümer das Gebäude der Stadt Kronach zum Verkauf an. Die lehnte jedoch ab. Für Wachter eine absolut unverständliche Entscheidung. Vor allem, weil die Förderoffensive Nordostbayern eine Sanierung bezuschusst hätte.

