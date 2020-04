Es ist ruhiger als sonst in der Praxis von Zahnarzt Oldrich Havelka in Steinwiesen. Am Nachmittag sitzen keine Patienten im Wartezimmer, kein Bohrer dröhnt in den Räumen, kein Behandlungsstuhl ist besetzt. An der Rezeption steht eine Sprühflasche mit Desinfektionsmittel, am Pult wurde eine Plexigl...