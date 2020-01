Kronacher Winterdienst steht in den Startlöchern

Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs können im Fall eines Wintereinbruchs sofort reagieren. "Unsere Fahrzeuge bleiben auch bei milden Temperaturen aufgerüstet - sie sind mit Salz befüllt und der Streuer ist montiert", sagt Leiter Marco Deuerling. In dieser Saison musste der Winterdienst allerdings erst achtmal ausrücken, nur bei zwei Einsätzen wurde im gesamten Stadtgebiet auf 150 Kilometern Salz gestreut.

Einen Winter, der so mild war wie der diesjährige, habe Deuerling in seinen 18 Dienstjahren noch nicht erlebt. Welchen Aufgaben die Mitarbeiter des Bauhofs sich widmen, wenn sie nicht für die Sicherheit auf den Straßen sorgen, lesen Sie auf inFranken PLUS.