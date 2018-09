Kronacher Weihnacht in diesem Jahr vielleicht auch in der Kühnlenzpassage

Bei Steffen Mahr, dem Vorsitzenden des Vereins Kronacherleben, hat die Weihnachtszeit schon längst begonnen - die Planungen für die Kronacher Weihnacht laufen auf Hochtouren. Ab dem 30. November lockt der Marienplatz mit seinem weihnachtlichen Glanz wieder die Besucher an.

Für den Marienplatz hätten sich viele Verkäufer angemeldet, an heißem Glühwein und deftigen Bratwürsten wird es nicht fehlen. "Alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, ist kein Problem", sagt Mahr. Schwieriger sei es dagegen, Verkäufer von Handwerksartikeln zu finden. Denn die vielen Besucher, die über den Weihnachtsmarkt schlendern, essen und trinken zwar gerne etwas, kaufen aber wenig.

Auf dieses Problem wollen die Organisatoren reagieren. Welche Neuheiten es deshalb in diesem Jahr auf der Kronacher Weihnacht gibt und was die Kühnlenzpassage damit zu tun hat, lesen Sie in einem ausführlichen Artikel auf www.infranken.de.

Außerdem ist der Text in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tag Kronach vom 22. September 2018 zu lesen.

Die Kronacher Weihnacht 2018

Händler Wer seine Handwerkswaren auf der Kronacher Weihnacht anbieten will, kann sich dafür noch bei den Organisatoren von Kronacherleben anmelden: info@kronacherleben.de.

Öffnungszeiten Wie schon im vergangen Jahr ist der Kronacher Weihnachtsmarkt freitags und sonntags von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Samstags öffnen die Geschäfte ab 12 Uhr. Die Händler müssen ihre Buden wegen des Marktgesetzes um 20 Uhr schließen. fr