Kronacher Vater stirbt nach Unfall: Die Frage nach dem Warum bleibt

Eine kleine Tanne steht in der Wohnzimmerecke. Noch ist sie kahl, doch Salama Hasan will sie mit ihren Kindern bald zu einem festlichen Weihnachtsbaum herausputzen. Der 31-Jährigen ist eigentlich nicht zum Feiern zumute, denn es wird das erste Weihnachten ohne ihren Mann Malik sein. Die ersten Feiertage, die ihre fünf Kinder ohne Vater verbringen.

Der 41-Jährige stirbt vor zwei Monaten, nachdem ein entgegenkommendes Auto auf der B 505 zwischen Hirschaid und Pommersfelden plötzlich in den Gegenverkehr und direkt in den Nissan der Familie rast (wir berichteten). Von einem Moment auf den anderen ist Salama Hasan Witwe, ihre fünf Kinder sind nun Halbwaisen.

"Ich vermisse meinen Mann sehr", sagt die junge Kronacherin mit den traurigen Augen. "Sein Platz neben mir bleibt für immer leer." Doch trotzdem - oder gerade deshalb - will sie ihren Kindern schöne Weihnachten bescheren: "Sie freuen sich schon so."

Das Schlimmste sei, wenn die Kinder nach ihrem Vater fragen. "Die älteren wissen, dass er bei dem Unfall gestorben ist und nicht mehr zurückkommt", erzählt Salama Hasan. "Aber die kleineren verstehen es nicht. Yousef und Demet fragen immer wieder, wann Papa wieder da ist."

Doch den Ein- und Sechsjährigen zu sagen, dass ihr Vater tot ist, das bringt die Mutter nicht übers Herz: "Ich sage ihnen dann immer, dass Papa in Syrien ist und Geschenke mitbringt, wenn er wieder nach Hause kommt."

Warum Malik nicht mehr da ist, wird seine Familie wahrscheinlich nie erfahren. Wie der 67-jährige Mercedesfahrer an diesem verhängnisvollen Tag in den Gegenverkehr geraten ist, konnte die Polizei nicht abschließend klären. "Anfangs sind wir von einem waghalsigen Überholmanöver ausgegangen", erklärt der zuständige Sachbearbeiter der Polizeiinspektion Höchstadt, Wolfgang Meyer.

Der Unfallverursacher habe selbst in Lebensgefahr geschwebt und sei zuerst nicht vernehmungsfähig gewesen. "Inzwischen ist er über dem Berg, hat an den Unfall jedoch keinerlei Erinnerungen mehr." Der Polizeihauptkommissar schließt inzwischen aus, dass der 67-Jährige überholen wollte.

Mit jeweils 100 Stundenkilometern seien die beiden Fahrzeuge nahezu ungebremst ineinandergerast. "Wir gehen mittlerweile davon aus, dass der Mercedesfahrer entweder gesundheitliche Probleme hatte oder etwas an seinem Auto nicht funktioniert hat", erzählt Meyer.

Familie floh vor Bürgerkrieg

Auch, wenn sie auf diese Frage keine Antwort bekommt: Salama Hasan hat gelernt, nicht mit dem Schicksal zu hadern - egal, wie unbarmherzig es ist. Vier Jahre zuvor floh das kurdische Paar mit seinen drei Kindern aus dem Norden Syriens. In ihrer Heimat tobt bis heute der Bürgerkrieg. Der Alltag der Menschen dort ist geprägt von Angst und militärischen Gefechten. "Wir haben in Syrien keine Zukunft für uns und unsere Kinder gesehen und sind zu Fuß geflohen", berichtet Salama Hasan.

Die Familie kommt in ein Auffanglager in Nürnberg, drei Monate später werden sie Kronach zugewiesen. Salama Hasan bekommt zwei weitere Kinder. Malik Hasan will unbedingt, dass seine Frau den Führerschein macht, damit sie selbstständig ist: "Ich musste die Prüfung ein paar Mal wiederholen, doch es war ihm wichtig. Dann habe ich endlich bestanden."

Malik beginnt unterdessen eine Ausbildung zum Friseur. "Er hatte großen Spaß an seiner Arbeit", erinnert sich seine Witwe. "Bald hätte er die Gesellenprüfung gemacht."

All die Pläne, die das Paar hatte, sie sind nun nichts mehr wert. Weil Malik nicht mehr da ist. Was die Zukunft bringt, weiß Salama Hasan nicht, nur eines: "Ich muss jetzt alleine für meine Kinder sorgen. Ich habe keine andere Wahl", sagt sie traurig, aber bestimmt.

Wünsche hat die 31-Jährige trotzdem - nicht für sich, aber für ihre Kinder: "Ich will, dass sie alle später ein Dach über dem Kopf haben und eine gute Ausbildung bekommen", hofft Salama Hasan. "Vielleicht werden sie Anwälte oder Ärzte."

Anmerkung der Redaktion: Derzeit lebt die Familie von Leistungen des Jobcenters. Da die durch "Franken HELFEN Franken" gesammelten Spenden aber für einem bestimmten Zweck verwendet werden, beispielsweise für Arztrechnungen oder Therapien, kommt das Geld in vollem Umfang Familie Hasan zugute.

