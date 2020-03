Kronach vor 1 Stunde

Projekt

Kronacher Stadthalle bleibt auf der Agenda

Die Gedankenspiele um eine neue Multifunktionshalle in Kronach hatten anfangs großes Aufsehen erregt. In den vergangenen Monaten wurde es ruhiger um das Thema. Doch im Hintergrund wird weiter an einem Konzept gearbeitet.