Kronacher sollen bei Wasserrohrbruch schnell handeln

Wenn ein Wasserrohr bricht, ist schnelles Handeln gefragt. Darauf weisen Werkleiter Jochen Löffler und sein Kollege Thomas Ehrsam von den Stadtwerken die Bevölkerung der Kreisstadt hin. Das Versorgungsunternehmen sollte umgehend über einen solchen Schaden informiert werden - in Kronach und den Stadtteilen also die Stadtwerke. Vorzugsweise sollten Bürger die Bereitschaftsnummer der Wasserversorgung (rund um die Uhr erreichbar) nutzen: 0171/ 4286261. Oder man wendet sich an die Verwaltung: 09261/ 50470.

Wie wird der Schaden behoben.

Im Idealfall läuft die Schadensbehebung laut Löffler wie folgt ab: Die Schadensstelle wird möglichst exakt lokalisiert. Die Stadtwerke informieren die betroffenen Anlieger und stellen im geschädigten Bereich die Wasserzuführung ab. Es folgen die Erdarbeiten zum Freilegen der Leitung, die Reparatur und die Wiederherstellung der ursprünglichen Oberfläche. Auch auf Privatgrund dürfen bis zum jeweiligen Wasserzähler des versorgten Grundstücks Reparaturen an den Leitungen oder Leitungserneuerungen nur von den Stadtwerken ausgeführt werden. Die Erdarbeiten und Oberflächenherstellung dürfen dort auch vom Grundstückseigentümer selbst oder einer vom ihm beauftragten Firma ausgeführt werden.

