Kronacher Gymnasiasten schwärmen vom "neuen" KZG

Flink huscht der Stift über die weiße Tafel. Auf Zuruf ihrer Mitschüler markiert Celine Meier unreine Reime. Dank Whiteboard geht das fix und ohne Kreideschmierer. Die neue Tafelgeneration ist inzwischen ein Standard am Kaspar-Zeuß-Gymnasium (KZG). Doch sie ist nur ein Bruchteil dessen, was die Schule nach ihrer mehrjährigen Sanierung zu einer hochmodernen Bildungsstätte macht.

Fast sieben Jahre hat es gedauert, der traditionsreichen Schule ein innovatives Innenleben und ein schmuckes Äußeres zu verpassen. Das will gefeiert werden. Am Samstag, 14. April, passiert das im großen Rahmen. Nicht nur die Lehrer und das Landratsamt als Sachaufwandsträger sind sich einig, dass sich alle Mühen während der Bauphase gelohnt haben. Auch die Schüler finden ihre neuen Räume toll.



"Der Unterricht ist jetzt viel cooler", meint Melina Schmidt. Ihre Klassenkameradin Anna Wittmann nickt zustimmend. Sie findet besonders die moderne Technik in den Klassenzimmern spitze. "Und die neuen Farben machen jetzt alles fröhlicher." Stellvertretender Schulleiter Tom Carl ist froh über solche spontanen Aussagen der Jugendlichen. Physik, Chemie, Informatik - die neuen Möglichkeiten, nicht nur zu lernen, sondern auch praktisch zu üben, begeistern ihn beim Rundgang durch das Schulgebäude selbst. "Den Schülern macht's einfach Spaß", ist sein Eindruck. Für sie bedeute das runderneuerte Umfeld auch ein Stück schulische Lebensqualität.



Alle Bereiche profitieren

Doch nicht nur die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer profitierten von der Sanierung. Bei ihnen seien die Veränderungen nur offensichtlicher. Letztlich sei keine Säule des Schullebens vergessen worden.



Ein dickes Lob zollt Carl dem Landkreis Kronach mit seinen Gremien, Landrat Klaus Löffler (CSU) und Kreiskämmerer Günther Daum. "Man merkt, ihnen liegt die Bildung am Herzen", ist er überzeugt. Schulleiterin Renate Leive bestätigt das. Sie findet, dass das KZG in alle wichtigen Entscheidungen eingebunden wurde und die Wünsche der Schule ernst genommen wurden. Ein konkretes Beispiel hierfür sei die Kombilösung aus Kreidetafeln und Whiteboards in den Klassenzimmern, die den Lehrkräften alle Möglichkeiten offen lässt.



"Das generalsanierte KZG stellt nachdrücklich unter Beweis, dass der Landkreis Kronach seinen kommunalen Bildungsauftrag sehr ernst nimmt und nach besten Kräften erfüllt. Seit vielen Jahren bilden Schulsanierungsmaßnahmen den Investitionsschwerpunkt des Landkreises", bestätigt Stefan Schneider, Sprecher von Landrat Klaus Löffler, den Eindruck der Schulleitung. Deshalb sollen eine "etwas andere Einweihungsfeier" (10 bis 12 Uhr) und eine große Schulparty im Anschluss die Bevölkerung zu einer Stippvisite animieren.



Tag der offenen Tür

Dafür hat sich auch das Organisationsteam mit Tina Kremer, Verena Zeuß und Martin Jungkunz mächtig ins Zeug gelegt. In Teamarbeit mit seinen Lehrerkollegen und den Schülern wurde von diesem Trio ein umfangreiches Programm für den 14. April erarbeitet.



Buntes Programm ausgearbeitet

Die digitale Schnitzeljagd, die Hüpfburg, das Filmcafé, eine Tombola, Chemie- und Physikvorführungen oder das Archäologie-Quiz laden zum Verweilen bei diesem Tag der offenen Tür ein. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Programms. "Jeder, der interessiert ist, kann kommen. Wir freuen uns, wenn das Haus voll wird", betont Tina Kremer.