Kronacher Geistliche sind für die Gläubigen da

Die Türen der Stadtpfarrkirche und der Spitalkirche stehen tagsüber offen. "Jeder, der kommen will, kann kommen und beten", sagt Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber. Die Corona-Pandemie macht auch vor den Kirchen nicht Halt. Weil der Katastrophenfall für ganz Bayern ausgerufen wurde, haben das Erzbistum Bamberg und die evangelisch-lutherische Landeskirche beschlossen, dass bis auf Weiteres keine öffentlichen Gottesdienste mehr stattfinden. Von der Maßnahme sind auch Taufen, Trauungen, Konfirmationen und Kommunionen betroffen.

Bestattungen im kleinsten Kreis

"Bestattungen finden im kleinsten Kreis statt, die genaue Anzahl legt die Staatsregierung fest. Das Beerdigungspersonal - also Sargträger, Bestatter und Pfarrer eingeschlossen - dürfen maximal 15 Leute dabei sein", berichtet Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber. Am Freitag hat er in Kronach zwei Beerdigungen mit sieben, beziehungsweise acht Trauergästen gehalten. "Wenn sich die Lage entspannt hat, wollen wir die Trauergottesdienste nachholen", kündigt Teuchgräber an. Je nachdem, wie viele Bestattungen in nächster Zeit sind, können diese einzeln oder zusammengefasst gehalten werden.

Die Erstkommunion in Kronach ist für den 24. Mai geplant. "Tagesaktuell steht der Termin noch, wenn sich herausstellt, dass sich beispielsweise die Abiturprüfungen oder der Schulunterricht durch eine staatliche Anordnung weiter verschieben, wird der Termin der Erstkommunion in Kronach auch verschoben", schildert Teuchgräber die Situation. "Wir müssen schauen, welche Maßnahmen der Staat beschließt, erst dann können wir weitersehen." Die Erstkommunionen im Landkreis, die am Ostermontag und am Weißen Sonntag, also am 13. und 19. April stattfinden sollten, werden definitiv verschoben. "Mögliche Ausweichtermine wären im Juni oder im Juli, das muss jede Gemeinde dann mit ihren Pfarrern und pastoralen Mitarbeitern für sich entscheiden." Die Vorbereitungen für Erstkommunion und Firmung müssen derzeit pausieren. "Firmungen sind von Haus aus später geplant, für die nächsten Wochen sind keine Termine angesetzt."

Damit die Gläubigen in den kommenden Wochen nicht gänzlich auf die Gottesdienste verzichten müssen, hat sich das Erzbistum Bamberg bereits eine Alternative einfallen lassen. "Jeden Tag um 8 Uhr morgens wird die Messe im Bamberger Dom im Livestream übertragen", berichtet Teuchgräber. Der Bamberger Bischof oder die Mitglieder des Domkapitels würden sich mit den Messen abwechseln. Außerdem wird weiterhin eine telefonische Seelsorge angeboten. "Von Besuchen in Pfarrämtern bitten wir Abstand zu nehmen, telefonisch sind wir aber für alle, die Gesprächsbedarf haben, zu erreichen."

Keine Geburtstagsbesuche

Auch die evangelische Kirche ist trotz ausfallender Gottesdienste für die Gläubigen da. "Wir verweisen auf Fernsehgottesdienste als Alternative. Für jüngeres Publikum gibt es auch ein Angebot auf Youtube", zählt Kristine Wachter, stellvertretende Dekanin für Kronach-Ludwigsstadt und Pfarrerin in Langenau, auf. Ihre Gemeinde sei angesichts der aktuellen Situation relativ gelassen. "Die Menschen verstehen, dass der Kindergarten derzeit geschlossen ist und keine Gottesdienste stattfinden, können", sagt Wachter. Ihrer Einschätzung nach wird es verstanden, dass die Kirche gerade so handeln muss.

Auch die Seelsorge soll während der Corona-Krise im Dekanat aufrechterhalten werden. "Man findet Wege, die Seelsorge zu gewährleisten. Beispielsweise bieten wir telefonische Gespräche an", sichert Wachter zu. Wer will, könne sich jederzeit an seinen Pfarrer wenden. Wie sie bedauert, müssen Besuche zu runden Geburtstagen derzeit durch Karten und Anrufe ersetzt werden.

Wie die Kommunionen, sind auch die Konfirmationen, die in den nächsten Wochen hätten stattfinden sollen, bereits verschoben. "In manchen Kirchengemeinden wurden die Termine bereits verlegt, in manchen wird noch abgewartet. Auch Jubelkonfirmationen sind betroffen", bedauert Wachter. Die Ostergottesdienste sind ebenfalls abgesagt worden. Beerdigungen finden derzeit ausschließlich außerhalb der Kapellen auf dem Friedhof statt. Die Anzahl der erlaubten Trauergäste bei Beerdigungen hängt von der jeweiligen Gemeinde ab. "Generell gilt, dass so wenige Menschen wie möglich teilnehmen. Chöre sind momentan nicht erlaubt", sagt Wachter.

Vorerst keine gemeinsamen Gebete

Auch die Muslime und die Zeugen Jehovas müssen derzeit auf ihre gemeinsamen Rituale verzichten. "Die fünf Gebete jeden Tag kann jeder für sich sprechen, beim Freitagsgebet kommen normalerweise alle zusammen", sagt Adem Elkol, Sprecher der Moschee Tettau Ulu Camii. Der Freitag bei den Muslimen sei mit dem Sonntag bei den Christen gleichzusetzen. Die Ditib-Zentralmoschee in Köln und das türkische Generalkonsulat in Nürnberg haben festgelegt, dass das Freitagsgebet in den nächsten Wochen nicht stattfinden wird.

Auch, was die Bestattungen betrifft, gibt es eine Einschränkungen. "Normalerweise wurde der Leichnam immer mit einer Begleitperson in die Türkei geflogen, im Moment ist keine Begleitperson erlaubt."

Bei den Zeugen Jehovas wurden alle Zusammenkünfte abgesagt. "Wir können uns stattdessen Aufzeichnungen von Gottesdiensten ansehen, die zentral bereitgestellt werden", berichtet Matthias Kurfels, Pressesprecher und Vorsitzender der Zeugen Jehovas Versammlung Kronach. Gottesdienste werden jede Woche neu aufgenommen und im Internet bereitgestellt. "Diese Möglichkeit gibt es schon recht lange und war eher an Leute gerichtet, die die Gottesdienste, zum Beispiel wegen Krankheiten, nicht persönlich besuchen können."

Außerdem schalten sich die Mitglieder über Videokonferenzen zusammen. "Wir halten so die Ausgangssperre ein und können uns trotzdem gegenseitig sehen und über unseren Glauben austauschen.

Gottesdienst zu Hause

Angebot Für jeden Sonntag gibt das Kronacher Pastoralteam eine geistliche Betrachtung zum jeweiligen Sonntagsgottesdienst heraus und einen Vorschlag für einen kleinen Hausgottesdienst für Familien mit Kindern.

Kontakt Interessierte können sich an das Pfarramt Kronach wenden (Mail: pfarrei-kronach@erzbistum-bamberg.de) oder die Unterlagen auf den Facebookseiten "Kinderabenteuerland St. Johannes der Täufer" oder "Rhythmo St. Johannes" herunterladen.