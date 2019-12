Kronach vor 1 Stunde

Gewalt

Kronacher "Freunde und Helfer" im Visier

Ein Kronacher tritt eine junge Polizistin in den Unterleib und schlägt ihrem Kollegen mit der Faust ins Gesicht. Vorfälle wie dieser sind inzwischen kein Einzelfall mehr. Die Polizeibeamten in Kronach sehen sich mit steigendem Aggressionspotnezial in der Bevölkerung konfrontiert.