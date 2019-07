Kronacher Freischießen 2019: Termin, Öffnungszeiten, Bierpreis und alle Infos

Mit jährlich insgesamt rund 300.000 Besuchern ist das "Kronacher Freischießen" genannte Schützenfest wohl das beliebteste Volksfest im Frankenwald. Während für die veranstaltende Schützengesellschaft Kronach die Tradition und der mit dem Fest verbundene Schießwettbewerbe im Mittelpunkt stehen, freuen sich die Besucher vor allem auf Fahrgeschäfte, Buden und Partystimmung in den Festhütten.

Wann findet das Kronacher Freischießen 2019 statt?

Das Volksfest beginnt in diesem am Donnerstag, 8. August, und geht bis Sonntag, 18. August.

Wie sind die Öffnungszeiten?

Das Freischießen in Kronach hat werktags ab 14 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr geöffnet. Schluss war in den vergangenen Jahr immer um 0.30 Uhr, abgesehen von den XXL-Nächten, die bis 2 Uhr gingen. Die genauen Endzeiten für das Freischießen 2019 stehen derzeit noch nicht fest. Nach der Klage eines Anwohners sieht es aber momentan so aus, dass diese Frage zeitnah geklärt wird.

Welche besonderen Termine gibt es rund um das Kronacher Freischießen 2019?

Freischießen-Fans sollten sich vor allem folgende Termine in ihrem Kalender markieren: den Bieranstich am Donnerstag, 8. August, am Musikpavillon, den Schützenauszug am Sonntag, 11. August, der Kinderfestumzug am Dienstag, 13. August, und das Brillantfeuerwerk am Donnerstag, 15. August (Feiertag Mariä Himmelfahrt).

Wie sieht das Musikprogramm aus?

Schützenstadl: