Kronach vor 2 Stunden

Umwelt

Kronacher Baumärkte setzen auf Glyphosat-Alternativen

Grünen-Stadtrat Peter Witton hat sich in Kronach auf die Suche nach dem umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel gemacht. In den Baumärkten wurde er nicht fündig. In der Baywa steht es noch im Regal, der Erwerb ist aber beschränkt.