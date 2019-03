Kronacher Bauernmarkt wieder geöffnet: Händlerproblem bereitet Sorgen

Der Bauernmarkt ist seit 1989 fester Bestandteil der Marktlandschaft Kronachs. Trotz des durchwachsenen Wetters war der Besucherandrang bei der Eröffnung groß. Bis einschließlich Dezember können hier jeden Samstag regionale und saisonale Erzeugnisse von Direktvermarktern gekauft werden.

Das Angebot auf dem Melchior-Otto-Platz umfasst vieles, was der heimische Boden oder Stall hergibt: Bei Hans Büchner sind insbesondere Eier und Eiprodukte sowie Suppenhühner, Brathähnchen oder Enten zu haben. Sigrid Merz verkauft beispielsweise Biolandprodukte wie Käse, Milch und Joghurt, aber auch Nudeln. Am Stand der Familie Andreas Sittig gibt es selbsterzeugtes, unbehandeltes Obst und Gemüse, Kartoffeln, Blumen und Pflanzen.

Kronacher Bauernmarkt: Sorgen zur neuen Saison

Leider mischen sich im Jubiläumsjahr auch Sorgen in den Start der neuen Saison. "Die Händler werden älter, neue kommen nicht hinzu", bedauerte Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW), als er am Samstagvormittag mit Vertretern des Stadtrates und der historischen Kronacher Szene den Bauernmarkt eröffnete. Er hoffe auf neue Markthändler, um das vorhandene Angebot erweitern zu können. Gleiches gelte auch für die anderen Märkte in Kronach, wie den Grünen Markt und den Jahrmarkt.

Beiergrößleins Dank galt allen Verantwortlichen, darunter seitens der Stadt Harald Suffa-Blinzler, bei dem sich auch interessierte neue Anbieter melden können, sowie Hans Büchner, seit Beginn Motor des Bauernmarktes und Ansprechpartner der Direktvermarkter. "Wir werden den Markt aufrechterhalten", bekundete Büchner. Für ihn und alle weiteren Markthändler sei es der schönste Lohn, wenn die Kunden mit Freude bei ihnen einkaufen.

"Gesunde Ernährung ist ein Thema, das uns alle angeht", appellierte Ursula Willenberg vom Kulmbacher Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, das seit 1992 für die Betreuung des Bauernmarktes verantwortlich ist. Die Verbraucher hätten es selbst in der Hand, wo und was sie kaufen: entweder Lebensmittel, die tausend Kilometer unterwegs seien, oder solche, die von den Bauern vor Ort stammen. Den Bauernmarkt gelte es noch mehr in die Öffentlichkeit zu tragen und ein noch besseres Bewusstsein für die hier angebotenen Waren zu schaffen.

Schüsse zum Markt-Auftakt

Eine besondere Wertschätzung erfuhr der Bauernmarkt durch die Anwesenheit von Vertretern der historischen Szene Kronachs. Auch heuer erteilte Obrist-Wachtmeister Walter Schinzel-Lang der Cronacher Ausschuss Compagnie das Kommando, den Bauernmarkt mit Salutschüssen zu eröffnen - jedoch nicht aus Musketen, sondern aus der kleinen Zwillings-Wallbüchse. Der Stadthauptmann bekundete, den Bauernmarkt gerne zu unterstützen. Seine Ehefrau Gisela Lang verkostete "biologisch-dynamisches" Unterrodacher Schwedenblut aus dem eigenen Weichselgarten.

