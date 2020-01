Was ist Kronach sein Schlachthof wert? Diese Frage beantwortet sich in diesen Tagen. Denn wie der Fränkische Tag aus mehreren Quellen erfahren hat, ist die Zukunft des Schlachtbetriebs mehr als ungewiss - mal wieder. Die Situation ist kritisch, wie aus den Reihen der Kronacher Schlachthof GmbH & Co....