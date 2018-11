Kronacher Ballettschule erhält bei Aufführung Unterstützung von Bauchtanzschule

Fast 150 Kinder der Ballettschule Olga Engelmann werden bei der Weihnachtsgala am Samstag, 22. Dezember, im Kreiskulturraum faszinierende Tanzformationen auf der Bühne vorführen. Sie werden in bunten, teils von der Choreografin und Trainerin Olga Engelmann selbst genähten Kostümen, Ballettkleidern und Tutus über die Bühne schweben.

"Die Balletteusen ab vier Jahren bis hinauf zum Teenager alle einzukleiden, ist schon alleine ein Kraftakt", verrät Olga Engelmann, deren Nähmaschine kaum noch stillsteht. Denn neben der Einstudierung der Formationen und Figuren müssen auch die Kleidung und das gesamte Outfit stimmen, angefangen von der Frisur über Haarschmuck bis hinunter zu den Ballettschuhen.

Schon im Hochsommer geübt

Seit Anfang des Jahres üben die Balletteusen in verschiedenen Altersgruppen ihre Tanzfiguren minutiös ein. Da waren so manche Schwitzattacken im Hochsommer dabei, als draußen die Sonne brannte und die Mädchen zu weihnachtlicher Musik ihre Pirouetten drehten. Immer wieder klatschte die Tanzlehrerin in die Hände, und die Mädchen kennen alle das manchmal doch nervende Kommando "Noch mal von vorne, bitte!". Aber schließlich siegen immer wieder der Spaß und die Freude, wenn Olga am Ende einer anstrengenden Probenstunde lobt: "Bravo, das war Spitze!"

Simone Schick, die Assistentin von Olga Engelmann, verrät in einer Probe, dass man diesmal etwas ganz Besonderes zur Weihnachtsgala bieten kann. "Was wäre Weihnachten ohne liebe Gäste, mit denen man zusammen schöne Stunden verbringen kann?", sagt sie. Und gibt - fast schon flüsternd - wie ein kleines Geheimnis bekannt: "Diesmal werden wir von der bekannten Ballettschule von Corinna Hufnagl und von Schülern aus der Schule der weltberühmten orientalischen Bauchtänzerin Naheda verstärkt. Alleine dies verspricht schon, dass es ein interessanter, spannender, faszinierender und kurzweiliger Nachmittag wird."

Auch Eltern wirken mit

Neben den fast 150 Kindern, werden aber auch Eltern mitwirken, die Spaß daran gefunden haben, kurz vor Weihnachten mit einer Überraschung aufzuwarten. Das Publikum wird viele Überraschungen erleben. Zwei besondere "Leckerbissen", auf die sich das Publikum freuen darf, sind Ballett-Ausschnitte nach der Musik von Pjotr Tschaikowskis "Schwanensee" und aus dem Fantasie- Musical "Die Schöne und das Biest". Nicht nur Kostümfarben und Aufmachung, sondern auch die Bühnengestaltung werden die Zuschauer in eine traumhafte Märchenwelt versetzen.

Für die Weihnachtsgala am Samstag, 22. Dezember, ab 16 Uhr im Kreiskulturraum (Einlass ist ab 15.30 Uhr) läuft der Kartenvorverkauf bei der Galerie "Ambiente" in Kronach, Stadtgraben 15, unter Telefonnummer 09261/51361 und bei H.O. Schulze in Burgkunstadt, Lichtenfelser Straße 6, Telefonnummer 09572/1697.