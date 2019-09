HNO-Praxis in Kronach vor der Aus: Manche Patienten behandelte er seit über 20 Jahren. Das soll in zwei Wochen vorbei sein - der Kronacher Hals-Nasen-Ohren-Arzt Wolfgang Schott schließt seine Praxis zum 20. September - und das offenbar nicht freiwillig. Bei Hörgeräte Geuter, das sich im selben Gebäude wie seine Praxis befindet, liegen Listen aus, auf denen der alt eingesessene HNO-Arzt die Bürger dazu auffordert, mit ihren Unterschriften gegen die Schließung zu protestieren.

HKO-Praxis soll schließen: Arzt hat schon 200 Unterschriften gesammelt

"Wenn es nach einer realitätsfernen Gesetzgebung und deren verlängerten Arm (Kassenärztliche Vereinigung) geht, wird diese Praxis Ende September geschlossen", heißt es in dem von Schott verfassten Schreiben, das der Unterschriftenliste beiliegt. "Wenn Sie wollen, dass Kronach weiterhin zwei HNO-Ärzte hat, unterschreiben Sie bitte auf der unten angehängten Liste!"

Die Geuter-Mitarbeiter berichten, dass sie mit Schott in all den Jahren immer gut zusammengearbeitet haben: "Er hat versucht, Akutfällen immer zeitnah einen Termin zu geben. Wenn er seine Praxis jetzt wirklich schließen muss, wäre das fatal." Über 200 Personen haben bisher unterschrieben.

Angela Stadelmann aus Steinberg ist eine von ihnen: "Was mache ich denn, wenn ich Ohrenschmerzen habe? Dann muss ich mir einen Arzt von außerhalb des Landkreises suchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so schnell ein neuer HNO-Arzt nach Kronach kommt."

Nur noch eine HNO-Ärztin

Wenn Wolfgang Schotts Praxis in zwei Wochen schließt, gibt es mit Kerstin Sperschneider nur noch eine HNO-Ärztin in Kronach - und dort dauert es laut Stadelmann bereits jetzt mitunter mehrere Monate, bis Patienten einen Termin bekommen. "Gerade in der Infektionszeit, zum Beispiel bei der nächsten Grippewelle, könnte es dann zu längeren Wartezeiten kommen", bestätigt Kerstin Sperschneider im Gespräch mit dem Fränkischen Tag.

Zudem behandle Schott viele Allergiepatienten, die jedes Jahr in den Wintermonaten ihre Spritze bekommen: "Die müssen sich natürlich nach einem anderen Arzt umsehen - und einige kommen dann voraussichtlich auch zu uns."

Kerstin Sperschneider und ihr Team wollen auch in diesem Fall die Qualität der Patientenbetreuung aufrechterhalten. "Aber unsere Praxis stößt natürlich auch irgendwann an ihre Kapazitätsgrenzen."

Bisher haben sich Sperschneider und ihr Kollege regelmäßig vertreten, wenn einer von beiden Urlaub hatte oder auf Fortbildung war. "Das fällt dann natürlich weg und die Patienten müssen, wenn ich nicht da bin, in einen anderen Landkreis fahren", befürchtet die HNO-Ärztin. "Das ist gerade für ältere Menschen oft ein Problem."

KV Bayern gesprächsbereit

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Bayern weist unterdessen den Vorwurf, sie würde die Schließung von Schotts Praxis befürworten oder gar betreiben, entschieden zurück: "Wir sind sehr daran interessiert, eine Lösung für die gewünschte Übernahme des Vertragsarztsitzes zu finden und bieten unsere Beratung an."

Allerdings habe der Gesetzgeber laut Pressesprecher Martin Eulitz bei der Weitergabe von Arztpraxen klare Regeln definiert: "An diese haben sich alle Beteiligten zu halten. Daran ändern auch Unterschriftenlisten nichts." Letztlich seien die regionalen Zulassungsausschüsse der KV zuständig.

Wolfgang Schott wollte sich gestern, angesprochen auf seine bevorstehende Praxis-Schließung, dem Fränkischen Tag gegenüber nicht äußern.

