Kronacher Abiturienten in der Warteschleife

Die Abiturprüfungen werden verschoben. Wie Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) am Mittwoch ankündigte, wird die erste schriftliche Prüfung voraussichtlich am 20. Mai stattfinden. Ursprünglich war ein Start am 30. April vorgesehen. "Trotz der Corona-Krise wollen wir faire Bedingungen für unsere Abiturientinnen und Abiturienten sicherstellen", erklärte er.

Der Schulleiter des Frankenwald-Gymnasiums kann den Beschluss nachvollziehen: "Das Ministerium hat es zunächst offen gelassen, ob die Termine eingehalten werden können - bei den Betroffenen sorgt das für Beunruhigung", berichtet Harald Weichert. Aktuell wisse man nicht, wie die Situation in fünf Wochen, nach dem Ende der Osterferien, ist. Die neuen Pläne würden auf der aktuellen Lage basieren.

"Wir organisieren auf verschiedenen Wegen, wie die Schüler an Material kommen - auch zur Neuvermittlung", sagt Weichert. Die nächsten Wochen nur zu üben, würde keinen Sinn machen. "Das betrifft natürlich alle Jahrgangsstufen und nicht nur die Abiturienten." Durch die neuen Termine haben die Abiturienten seiner Einschätzung nach auf jeden Fall die Chance, mit den Lehrkräften noch Unklarheiten, die die Abifächer betreffen, zu beseitigen.

Vorbereitung für die Universität

Auch Renate Leive ist der Meinung, dass es unvermeidlich ist, die Abiturprüfungen zu verschieben. "Wir hoffen, dass die neuen Termine eingehalten werden können. Das hängt natürlich davon ab, ob wir nach den Ferien wieder Normalbetrieb haben", berichtet die Schulleiterin des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums.

Die ursprünglich vorgesehenen Termine hätten ihrer Meinung nach unmöglich eingehalten werden können. "Die Schüler hatten Angst, dass sie nach den Ferien in die Schule kommen und dann nur noch ganz kurz Zeit haben, mit den Lehrkräften zu sprechen und die Probleme zu lösen, die beim Selbststudium aufgetreten sind", berichtet Leive. Durch die neuen Termine habe sich die Situation entschärft. "Abgesehen davon ist die Situation ein guter Test für die Universität, dort müssen die Abiturienten schließlich auch viel selbstständig erarbeiten."

Die sicherste Lösung

Lena Brettel besucht die 12. Jahrgangsstufe des Frankenwald-Gymnasiums und wird in diesem Jahr ihre Abiturprüfung ablegen. "Dass die Prüfungen verschoben werden, ist die sicherste Lösung für uns Schüler", schätzt die 17-Jährige die Situation ein. Zudem es aktuell nicht klar sei, ob sich die Lage weiter zuspitzen wird. Sie findet es vorbildlich, dass das Ministerium zügig reagiert hat und die drei fehlenden Unterrichtswochen nachgeholt werden. Sie hofft, dass es bei den neuen Prüfungsterminen bleibt: "Niemand wird ungerecht behandelt, die fehlenden Klausuren und Unterrichtsbeiträge können in Ruhe nachgeholt werden."

Die Mitwitzerin ist der Meinung, dass Lehrer und Schüler jetzt das Beste aus der Situation machen müssen. "Wir können sowieso keinen Einfluss nehmen - außerdem haben wir so viel Arbeitsmaterial bekommen, dass es zu Hause keinem langweilig wird", sagt Brettel. Es sei wichtig, positiv zu bleiben. "Wir können die Zeit nutzen, um zu lernen und uns in Ruhe auf das Abitur vorzubereiten." Ein Nachteil sei allerdings, dass die Abifeiern verschoben und somit umorganisiert werden müssen. Was die Einschreibefristen an Universitäten betrifft, ist Brettel gelassen. "Ich vermute, dass die Fristen verlängert werden. Und auch für diejenigen, die vor Studienbeginn Pflichtpraktika absolvieren müssen, ist wird sich eine Lösung finden."

Lea Schütz, die ebenfalls die 12. Jahrgangsstufe des Frankenwald-Gymnasiums besucht, hat eine zwiegespaltene Meinung zu den verschobenen Prüfungen. "Auf der einen Seite ist die Entscheidung sehr gut - wir haben drei Wochen keine Schule und dann noch zwei Wochen Ferien", findet die 18-Jährige. Diese Zeit könne gut genutzt werden, um sich selbstständig auf das Abitur vorzubereiten.

Die Wellesmühlerin hat allerdings Bedenken, weil der Stoff noch nicht in allen Fächern vollständig bearbeitet wurde. "In den Abifächern würde man sich jetzt gemeinsam mit den Lehrern der Vorbereitung auf die schriftlichen und mündlichen Prüfungen widmen", räumt Schütz ein. Diese gemeinsame Vorbereitung fehle. "Ich fühle mich nicht komplett verloren, aber was Fächer wie Mathe betrifft, bin ich sehr froh, dass ich mit der Nachhilfe die Aufgaben gemeinsam durchgehen kann."

Appell an die Vernunft

Schütz‘ Einschätzung nach gäbe es insgesamt sehr viele Pros und Kontras. "Im Großen und Ganzen möchte die Regierung nur das Beste für uns. Wir müssen vernünftig sein und die Entscheidung akzeptieren - trotz der Freizeit, die nach dem Abi wegfällt." Dennoch findet es Schütz gut, dass der fehlende Stoff noch nachgeholt wird. "Es wäre unfair vorherigen Abiturienten gegenüber, Lehrstoff wegzulassen."