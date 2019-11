Kronach: "Zappzarapp im Zauberwald"

Ein junger Wildfang fegt über die Fliesen im ersten Stock der Siegmund-Loewe-Realschule und freut sich darüber, dem strengen Regiment der Zauberin Zibilla Zappenduster entkommen zu sein. Rubine Hut heißt das Mädchen, das begleitet wird von seiner übervorsichtigen Zofe Saphira, die nur zu gut die Launenhaftigkeit der bösen Zibilla kennt. Beide wissen in diesem Moment noch nicht, dass der Trollprinz Kupfergold mit seinem treudoofen Knappen Silbereisen im selben Wald unterwegs ist, um Rubine Hut zu finden.

Vorbereitungen laufen

Während die Schulspielgruppe aktuell noch im Schulgebäude proben muss, wird parallel in der Kühnlenzpassage alles für das Wochenende bereitet, wenn am heutigen Samstag und am morgigen Sonntag jeweils um 15 und um 17 Uhr der Vorhang aufgeht für "Rubine Hut und Prinz Kupfergold".

Gleichzeitig feiert die Gruppe an diesem Wochenende ihr fünftes Jubiläum im Rahmen des Kronacher Weihnachtsmarktes. Auf Einladung des Vereins kronacherleben fing alles mit "Das Weihnachtsbild oder: Wie Lucas Cranach wirklich Maler wurde" an und es folgten "Die Streichholzfee und die magische Spielzeugkiste", "Der Weihnachtsdrache Wendelin oder: drachenstarke Weihnachten" sowie im letzten Jahr "Notruf für den Teddydoktor".

Die Probe im Schulgebäude wird unterbrochen, und der Schulspielleiter Thomas Hauptmann postiert alle für das große Schlussbild. Es gilt, Überraschung darzustellen. Vieles muss noch mitgedacht werden, da die erste Probe auf der richtigen Bühne erst einen Tag vor der Premiere möglich ist.

Dennoch merkt man der Gruppe an, dass die Aufregung wächst, denn für viele wird es der erste große Auftritt in diesem Jahr und überhaupt mit der Schulspielgruppe sein.

"Zappzarapp im Zauberwald"

Im neuen Weihnachtsstück "Rubine Hut und Prinz Kupfergold" will der besagte Prinz den jahrelangen Krieg zwischen den Elfen und den Trollen mit ihrer Hilfe beenden. Bei diesem Vorhaben kommen ihm allerdings die merkwürdigsten Gestalten in die Quere.

Als da wären die drei doofen Schneemänner Eis, Frost und Beule, treue Gefolgsmänner der Zauberin, aber auch eine Gruppe von Tieren, denen Zibilla Unrecht getan hat.

Zwei hausierende Gnome versuchen gleichzeitig, in diesem Wirrwarr im Wald ihren krummen Geschäften nachzugehen, bis es schließlich nach allerlei Kleidertausch und Verwechslungen zum Showdown kommt - und ganz nebenbei zur Erklärung, dass die Stadt Kronach weitaus älter ist als bisher von allen vermutet.

Natürlich ist auch in diesem Jahr wieder für das leibliche Wohl der hoffentlich zahlreichen Besucher im Theatercafé der Klasse 10 a bestens gesorgt. Einladung zu den vier AUfführungen ergeht an die gesamte Bevölkerung. Empfohlen werden warme Kleidung, Decken und Sitzkissen.