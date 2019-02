Kronach vor 1 Stunde

Einzelhandel

Kronach: Weshalb Tante Emma zum Enkel wird

Mit "Ottos Enkel" eröffnet am Freitag wieder ein Lebensmittelgeschäft in Kronachs Unterer Stadt. Inhaberin Nadine Schlißke aus Wilhelmsthal setzt bei ihrem Konzept vor allem auf eine Altersgruppe, die nicht so oft im Fokus steht.