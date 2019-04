Kronach: Was Geschäftsführer Löwenstein mit der Helios-Frankenwaldklinik anstrebt

Viel Platz braucht Philipp Löwenstein nicht. Mit dem an die zwei Meter langen Stehschreibtisch ist das Büro des Geschäftsführers der Helios-Frankenwaldklinik schon gut gefüllt. Den Rest des Raums füllt ein an die Wand gestellter brauner Holztisch. Von dort aus fällt der Blick auf eine schlichte silberne Wanduhr, die über der Tür hängt.

Knapp 100 Tage ist es nur her, dass der 39-Jährige in den schlichten Raum im fünften Stock der Helios-Frankenwaldklinik eingezogen ist - als Nachfolger des umstrittenen Geschäftsführers Christian Kloeters. Nachdem dieser am 1. Januar 2017 die Geschäftsführung der Kronacher Klinik übernahm, kam es immer wieder zu kritischen Stimmen. Mal vonseiten der Patienten, der Mitarbeiter. Und dadurch schließlich von der Politik. Auch Landrat Klaus Löffler (CSU) machte deutlich, das Vertrauen in Kloeters verloren zu haben.

Sicherlich keine angenehme Ausgangsposition, um eine neue Stelle anzutreten. "Ich habe die Frankenwaldklinik gegoogelt, bevor ich hergekommen bin, daher wusste ich schon, was mich hier erwartet", erzählt Löwenstein, der bislang die Helios-Klinik in Volkach als Geschäftsführer betreute. Vor allem der Brandbrief der Station 2 sei ihm Gedächtnis geblieben. "Der war zu dem Zeitpunkt das große Thema", erinnert er an den Hilferuf der Pflegekräfte, die die Patienten der Kardiologie sowie der inneren Medizin versorgen und sich über zu viele Überbelastungen beklagten.

Ausfälle schneller kompensieren

Nachdem er dann aber festgestellt habe, dass sich seine Mitarbeiter stark mit der Klinik identifizieren, habe seine "Vorfreude alle vermeintlichen Sorgen weggewischt". Damit auch die Pflegekräfte wieder sorgenfrei ihrer Arbeit nachgehen können, sollen in diesem Jahr 20 neue Stellen geschaffen werden. "Ich würde gerne auch 30 einstellen, aber es dürfte schwer sein, die zu bekommen", sagt der Vater von zwei jungen Kindern (3 und 1). "Wir haben aber den Vorteil, dass wir hier die Krankenpflegeschule haben. Mehr als zehn Schüler haben bereits einen Vertrag unterschrieben." Außerdem kündigt er an, einen sogenannten Springerpool einzurichten. Das solle dazu beitragen, kurzfristige Ausfälle schneller und leichter kompensieren zu können.

Durch die zum 1. April in Kraft getretene Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung sei die Klinik ohnehin zu einem festen Pflegeschlüssel verpflichtet. "Da sind wir seit dem ersten Quartal komplett grün, halten den Schlüssel also ein", betont der neue Geschäftsführer. "Selbst in der Kardiologie, die sehr stark belegt war."

Manfred Burdich ist davon bislang nichts aufgefallen. "Bei der Arbeitsbelastung hat sich noch nichts verändert", sagt der Betriebsratsvorsitzende der Frankenwaldklinik. Er hätte außerdem gerne eine Betriebsvereinbarung zur Entlastung des Pflegepersonals gesehen. "Aber das hat die Arbeitgeberseite vehement abgelehnt."

Dennoch ist er froh, dass inzwischen der 39-Jährige mit den blonden Haaren und dem gleichfarbigen Dreitagebart in das Büro im fünften Stock eingezogen ist. Warum? Unter anderem, weil er es auch gerne mal verlässt. "Ich gehe wirklich gerne durchs Krankenhaus, um mit den Mitarbeitern und Patienten zu sprechen", sagt der neue Geschäftsführer. "Das ist mir sehr wichtig."

Gefangener des Systems

Burdich beschreibt Löwenstein als einen äußert umgänglichen Menschen: "Ich schätze ihn sehr." Er höre zu und erfasse schnell Probleme. Letztlich sei er aber ein Gefangener des Systems. "Allgemein sind die Geschäftsführer bei Helios Sachverwalter im Auftrag des Konzerns", erklärt Burdich, was er damit meint. Geschäftsführer, die auch mal querdenken, seien ihm bisher jedenfalls noch keine untergekommen.

Als Sachverwalter sieht sich Löwenstein allerdings nicht. "Ich habe natürlich keine Narrenfreiheit. Aber es ist ein dezentraler Ansatz", sagt er. Geschäftsführer hätten bei Helios viele Gestaltungsfreiräume. "Und da, wo ich sie nicht habe, ist es sehr hilfreich." Etwa gebe es regelmäßige Fachgruppentreffen, bei denen Angestellte aus allen Helios-Kliniken zusammenkommen. "Dort können wir etwa über Erfahrungen mit anderen Anbietern berichten und besprechen, wie wir Prozesse oder die Ausstattung verbessern können."

Verbesserungsbedarf sieht Burdich unter anderem auch in der Bereitschaft der Klinik. "Wir sind immer noch ein Krankenhaus, das den Versorgungsauftrag, den der Landkreis eigentlich hätte, nicht erfüllt", findet er. Sowohl in der Kardiologie als auch in der Gastroenterologie habe es zuletzt keine 24/7-Bereitschaft gegeben - also eine Erreichbarkeit rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche. "Aber das braucht man unserer Meinung nach für die Grundversorgung."

"Wir basteln daran"

Daran werde sich bald etwas ändern, verspricht Löwenstein. Dass das Herzkatheterlabor im Spätsommer 2018 phasenweise abgeschaltet werden musste, habe daran gelegen, dass es noch viele junge Mitarbeiter gab, die erst noch angeleitet werden mussten. "Aber die sind jetzt alle sehr gut ausgebildet." Seit Oktober des vergangenen Jahres habe es daher durchgehend eine 24/7-Bereitschaft zur Verfügung gestanden. Mudather Gailani, dem neuen Chefarzt der Kardiologie, sei eine solche auch sehr wichtig. "Dr. Gailani und ich sind einer Meinung, dass das Herzkathederlabor auch in Zukunft rund um die Uhr zur Verfügung steht", so Löwenstein.

Eine Abmeldung solle nur noch vorgenommen werden, wenn es auch im Sinne der Patienten ist. Beispielsweise wenn ein CT-Gerät gewartet werden muss. "Wenn es gut gemacht wird, sind Abmeldungen nichts Schlechtes. Doch nicht abgemeldet zu werden, bleibt mein höchstes Bestreben", verspricht er. Für die Gastroenterologie gelte dasselbe. Auch hier wolle die Klinik das Maximale anbieten. "Aber wenn wir den Facharzt nicht dahaben, würden wir sie abmelden." Dass bei dieser eine 24/7-Bereitschaft noch nicht möglich ist, sei jedoch kein Grund zur Sorge: "Aber wir basteln daran, dass wir schnell wieder bei 24/7 sind."

Fachabteilungen stärken

Und wie sieht es mit neuen Abteilungen aus? Wäre es denkbar, eine schon von vielen Stimmen geforderte Palliativstation einzurichten? Als ausgebildeter Sterbebegleiter, stehe er solchen Überlegungen "sehr aufgeschlossen" gegenüber, sagt Löwenstein. Trotzdem gelte es zunächst, die vorhandenen Fachabteilungen zu stärken. "2019 ist nicht das richtige Jahr, um zu neuen medizinischen Ufern aufzubrechen."

Ein großes Aushängeschild der Klinik sei etwa die Geburtshilfestation. Dass mit Gabriel Stoinescu gerade erst ein neuer Chefarzt eingestellt wurde, sei als Zeichen zu verstehen, weiter auf die Gynäkologie und Geburtshilfe zu setzen. Gerne würde er zukünftig über mehr Geburten berichten, als über die 430 des vergangenen Jahres. "Dafür müssen wir aber die Beziehung zu den Bürgern stärken, damit die Kronacher ihre werdenden Mütter auch hierhin schicken", fordert der neue Geschäftsführer.

Ein Vorhaben, das allerdings einige Jahre dauern könnte. Passt das zu der bisher eher überschaubaren Wirkungsdauer der Helios-Geschäftsführer? Löwenstein hätte nichts dagegen mit der "Tradition" zu brechen: "Ich würde gerne auch länger in Kronach bleiben."