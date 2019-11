Kronach: Vollsperrung wieder aufgehoben

Für sechs Wochen war die Bundesstraße 85 zwischen Kronach und Gundelsdorf gesperrt. Grund war die Sanierung des insgesamt 3,3 Kilometer langen Abschnitts. "Neben der Straße sind auch Schutzplanken, Markierungen und Leitpfosten erneuert worden", berichtet Jens Laußmann, Leiter der Außenstelle Kronach des Staatlichen Bauamts Bamberg. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro.

Mit dem zeitlichen Ablauf der Sanierung ist Laußmann zufrieden: "Das Wetter hat mitgespielt, bei Starkregen oder Minusgraden hätten wir die Asphaltierung verschieben müssen." Im Zuge der Sanierung wurde der alte Asphalt abgefräßt und durch einen neunen, lärmmindernden Fahrbelag ersetzt. Welche Straßenbauprojekte für das kommende Jahr geplant sind und was eine Knellendorferin an der Sanierung bemängelt, lesen Sie auf inFranken PLUS.