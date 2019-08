Kronach: Unbekanntes Paar verprügelt Mann - Zeugen gesucht

Ein 43-Jähriger wurde in der Nacht auf Sonntag von einem bisher unbekannten Pärchen in der Güterstraße angegangen, nachdem diese vorher nach der nächsten Busverbindung fragten. Die Tat ereignete sich gegen 0.40 Uhr. Dem Geschädigten wurde Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und gegen den Kopf geschlagen, als dieser am Boden lag.

Weiterhin wurde dem Opfer seine Brille und Pullover entwendet. Als eine Passantin zu Hilfe eilte, wurde diese ebenfalls zu Boden gestoßen. Beide blieben leicht verletzt zurück, nachdem sich die Täter unbekannt entfernten. Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Der Mann trug eine Bauchtasche über der Schulter, hatte einen Dreitagebart und trug Flipflops. Die Frau war korpulent, etwa 20 Jahre alt, 170 cm groß und hatte schulterlanges braunes Haar. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Kronach unter der Nummer 09261/503-0 entgegen.