Kronach: Streit um 20 Euro eskaliert - mehrere Jugendliche leicht verletzt

Ein Streit wegen lediglich 20 Euro endete am Dienstagabend in einer handfesten Auseinandersetzung: Im Eingangsbereich zur LGS "Am Flügelbahnhof" trafen mehrere junge Leute aufeinander und gerieten wegen einer offenen Geldforderung aneinander.

Einer der Beteiligten schlug gegen die Fahrerscheibe eines Autos. Dessen 20-jähriger Fahrer stieg aus und riss sein Gegenüber zu Boden und schlug ihm zudem noch ins Gesicht. Der junge Mann zog sich hierbei eine aufgeplatzte Unterlippe, sowie eine Schwellung am Hinterkopf zu.

Verletzter geht auf Mädchen los

Der Verletzte stand nach dem Angriff plötzlich auf und ging auf zwei Mädchen, die in Begleitung des Fahrers waren, los und stieß diese zu Boden. Hierbei wurden die beiden 15- beziehungsweise 16-Jährigen leicht verletzt und mussten sich zur Behandlung ins Krankenhaus Kronach begeben.

Ein weiterer Beteiligter der sich in die Auseinandersetzung einmischte, wurde ebenfalls vom 17-jährigen Beschuldigten angegriffen und geschlagen. Bei der Auseinandersetzung wurde der Lattenzaun eines Anliegers beschädigt. Die genaue Schadenshöhe am Zaun ist bislang noch unbekannt.

Die Polizei Kronach ermittelt wegen diverser Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikte und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09261/5030.

