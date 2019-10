Kronach: Stadt plant Ende der Dunkelheit auf dem LGS-Gelände

Wer sich in Kronach auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau bisher bei Dunkelheit auf den Weg in Richtung Neuses machte, hatte spätestens hinter der Seebühne nur noch eine Lichtquelle: den Mond. Ab 2020 sollen gleich mehrere Lichtquellen hinzukommen. Denn die Stadt plant, in den dunklen Bereichen Laternen oder Lichtstrahler zu installieren. "Das Thema haben wir für nächstes Jahr auf dem Schirm", verspricht Kronachs Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein (FW) auf FT-Anfrage. Erst vor acht Tagen sei im LGS-Aufsichtsrat darüber gesprochen worden.

Ausgeschrieben sei das Projekt zwar noch nicht, es sei aber schon jetzt im Haushalt eingeplant, erklärt LGS-Geschäftsführer Wolfgang Günther. In welcher Größenordnung sich die Kosten bewegen werden und weshalb es schwierig ist, den Park mit Kameras überwachen zu lassen, lesen Sie hier bei inFrankenPLUS (für Abonnenten kostenlos).