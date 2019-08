Kronach: So will das Landratsamt lange Wartezeiten verhindern

Wenn ein Besuch in der Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes ansteht, hofft sicherlich jeder, dass sich die Zahl der Wartenden - und somit auch die Dauer des eigenen Aufenthaltes - in Grenzen hält. In der Regel ist der tatsächliche zeitliche Aufwand eine Überraschung. Um der Problematik von langen Wartezeiten und überfüllten Warteräumen entgegenzuwirken, bietet das Landratsamt Kronach schon seit Mai 2018 einen bürgerfreundlichen Service an.

Durch diesen können anstehende Termine in der Kfz-Zulassungsstelle bereits im Voraus online vereinbart werden. Eine Nummer zu ziehen und sich in die Reihe der wartenden Besucher einzugliedern - das wird dadurch hinfällig. Zwar schafft die Terminreservierung Wartezeiten nicht gänzlich ab, reduziert diese jedoch deutlich.

Geringe Bekanntheit

Das Landratsamt bestätigt auf Anfrage des FT, dass sich die Wartezeit für Bürger mit Termin verkürzt habe. "Die Zulassungsbehörde ist mit der bisherigen Auslastung zufrieden. Seit der Einführung stieg die Zahl der Terminvergaben. Bei den jeweiligen Terminen werden teilweise auch mehrere Zulassungsvorgänge gebucht", teilt Michael Trebes mit.

Bei einem Besuch des FT in der Kfz-Zulassungsbehörde zeigt sich jedoch eine geringe Popularität. Über den Service Bescheid wusste an diesem Tag nur eine Minderheit. Von 18 befragten Personen war die Online-Terminvereinbarung gerade einmal acht Besuchern ein Begriff. Das sind weniger als 50 Prozent. Überwiegend war der Service bei Autohändlern und Mitarbeitern von Autohäusern bekannt, welche das Landratsamt aus beruflichen Gründen häufiger aufsuchen müssen.

Genutzt wurde die Online-Reservierung während der eineinhalbstündigen Befragung nur von Christin Bageritz. "Ich arbeite bei einem Autohaus. Wir machen unsere Termine immer über den Online-Service", erzählt die Sonnebergerin. Bisher habe es immer sehr gut geklappt. Ihre Wartezeit sei nie länger als ein paar Minuten gewesen.

So funktioniert der Service

Unter www.landkreis-kronach.de führt ein Button auf der Startseite direkt zum Online-Service. Es erscheint eine Liste, aus der ein oder mehrere Anliegen ausgewählt werden können. Danach erhält der Bürger individuelle Hinweise, welche erforderlichen Unterlagen für seinen Termin mitzubringen sind. Im Anschluss öffnet sich eine Kalenderansicht. Wird ein Tag angewählt, zeigt die Onlinemaske verfügbare Termine am entsprechenden Datum an.

Ist eine passende Uhrzeit gefunden, müssen nur noch Vor- und Nachname sowie die E-Mail-Adresse eingetragen werden. Daraufhin informiert eine Bestätigungsmail über die persönliche Wartenummer, welche dann in der Zulassungsstelle vom nächsten freien Mitarbeiter aufgerufen wird. Eine Terminreservierung ist bis zu 14 Tage vorher buchbar.

Eine elektronische Absage, falls der Termin nicht wahrgenommen werden kann, ist ebenfalls möglich. Sollte eine Stornierung seitens des Landratsamtes nötig sein, würden die betroffenen Bürger per E-Mail benachrichtigt. "Bisher war eine Terminabsage jedoch noch nicht erforderlich", weiß Trebes.

Für vier Vorgänge ist eine Online-Terminvergabe aktuell noch nicht möglich, darunter beispielsweise die Zulassung mit ausländischen Fahrzeugdokumenten. Trebes erklärt: "Aufgrund der Komplexität wurden diese Vorgänge bei der Einführung nicht berücksichtigt. Es ist jedoch geplant, in absehbarer Zeit den Service zu erweitern."

Weitere Online-Dienste

Das Landratsamt bietet außerdem noch weitere Online-Dienste an. Wunschkennzeichenreservierung, Sperrmüllanmeldung, Radtouren mit GPS-Führung oder On- und Fernleihe der Kreisbibliothek sind nur einige Beispiele.

Aktuell seien außerdem verschiedene Dienste, wie eine Familien-App, in der Entwicklung. "Die Internetseite des Landkreises verfügt zudem über ein vielfältiges Auskunfts- und Informationsangebot, worüber auch Formulare zu den unterschiedlichsten Bereichen abgerufen werden können", sagt Trebes.