Kronach: So wehren sich Supermärkte gegen Langzeitparker

Wer sein Auto auf dem Parkplatz von "denn's Biomarkt" oder Norma in Kronach abstellt und die Parkscheibe vergisst, muss mit einer Vertragsstrafe von über 20 Euro rechnen. Die Supermärkte wollen so gegen Fremdparker vorgehen. "Wir möchten in Zusammenarbeit mit einem externen Partnerunternehmen sicherstellen, dass die Parkflächen ausschließlich unseren Kunden zur Verfügung stehen", betonte Tina Pfeifer, Regionalleiterin bei "denn's Biomarkt" für die Region Töpen (Landkreis Hof).

Supermarktkunden haben Pfeifer zufolge allerdings nicht zu befürchten: "Kunden, die ihre Parkscheibe dann nicht dabei oder im Fahrzeug angebracht haben und daraufhin einen Hinweis des externen Partnerunternehmens erhalten haben sollten, können sich direkt an unsere Mitarbeiter im Markt wenden." Die Kunden hätten dann keine Forderungen zu befürchten.

